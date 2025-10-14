Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla

Los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y San Javier han comunicado que la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) ha procedido al corte total del suministro del agua en sus municipios, algo que durará, en el caso de este último 24 horas, y sin determinar en el resto. Este corte, debido a las tareas de vaciado y limpieza de depósitos después de que hubiera una infiltración de barro en el canal de abastecimiento de la MCT tras el paso de la dana Alice por la Región de Murcia, también afecta a Dolores de Pacheco, en el término municipal de Torre Pacheco.

En el municipio de Murcia las pedanías de Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses tienen agua potable, aunque es posible que sufran cortes debido a las obras, según ha indicado Aguas de Murcia. Por tanto, la cuba de agua no irá hoy a Avileses, y sí se trasladará a Gea y Truyols y Sucina que permanecen sin agua.

Suministro de aguas y duchas por municipios

En San Javier, de 9.00 a 20.00, excepto durante los periodos de carga, las cubas se encuentran en el aparcamiento de los juzgados, en la calle Enrique Granados; a la explanada Centramirsa, en la avenida Centramirsa de El Mirador; en la zona del mercado de Santiago de la Ribera, en el cruce de la avenida Federico Guirao con la avenida Patrulla Águila; en el parking del Centro Cívico de La Roda; y en el Centro Cívico de Pozo Aledo, a partir de las 16.00 hroas.

También en La Manga del Mar Menor se puede conseguir agua junto a la plaza Bohemia, en la avenida Gran Vía con la calle Isla del Ciervo, a través de grifos conectados a la red de Cartagena que no se ha visto afectada y que están disponibles las 24 horas.

En esta zona, tras las últimas analíticas, se ha anunciado que el agua del grifo sí se puede utilizar para higiene personal y para limpieza, pero no para beber ni preparar alimentos.

Las personas con movilidad reducida o en situación de vulnerabilidad social que no puedan desplazarse pueden contactar con Emergencias en el 968 570880.

En San Pedro del Pinatar, los puntos de distribución del agua están ubicados en la explanada de Lo Pagán, de 8.00 a 20.00 horas; en el recinto ferial, de 10.00 a 20.00 horas, y en el polideportivo de 12.00 a 20.00 horas. Además, hay dos puntos de agua potable permanente en la carretera de El Mojón en el lado de Pilar de la Horadada.

También hay cubas móviles en el aparcamiento frente al Parque de Bomberos en Los Sáez, de 13.00 a 14.30 horas; en avenida Santiago, en dirección Loma de Arriba, en Loma de Arriba, de 15.00 a 16.30; en el parque junto al centro de ocio en calle Emilio Díez de Revenga, en Nuevo San Pedro-Villa Alegría, de 17.00 a 18.30 horas; y en el aparcamiento junto al IES Dos Mares, en Los Peñascos-Los Cuarteros, de 19.00 a 20.30.

Además, en el polideportivo de Pilar de la Horadada está disponible un servicio de ducha y vestuario de 7.00 a 23.59 horas durante el día de hoy. Asimismo, las personas vulnerables pueden contactar con Protección Civil en el '968 188 092'.

En Torre Pacheco las cubas están, en horario de 9.00 a 20.00 horas, en los Centros Cívicos de San Cayetano y Dolores de Pacheco; en la plaza Iglesia de Roldán; en la plaza Iglesia de El Jimenado y en la urbanización Saorines de Roldán.

El polideportivo José Antonio García Tatono permanece abierto para el aseo personal de los vecinos afectados de 7.00 a 23.59 horas. El Ayuntamiento ha indicado que el servicio de agua no potable ha sido restablecido en Roldán, Balsicas y Dolores de Pacheco.

En el municipio de Los Alcázares de 9.00 a 20.00 horas las cubas de agua potable se encuentran en la puerta del Ayuntamiento, en la plaza Miguel de Cervantes de Los Narejos y otra en Las Lomas del Rame. También están disponibles las duchas del pabellón Juan Sáez de El Algar, cedidas por el Ayuntamiento de Cartagena, en horario de 9.00 a 22.00 horas.

Aguas de Murcia ha habilitado el abastecimiento de agua potable a la población afectada a través de cubas para el agua de boca hasta que se normalice el servicio de 9.00 horas a 20.00 horas en el paseo del Cementerio, en las pedanías de Sucina; y junto al Centro Municipal de Gea y Truyols.

En Cartagena, puesto que en Bahía Bella su red de abastecimiento depende de las conducciones de Los Alcázares afectadas la concesionaria municipal de agua Hidrogea tiene desplegada una cuba de abastecimiento de agua potable gratuita para la población que estará en funcionamiento de 9.00 a 14.00 horas, en la zona de los buzones postales de Bahía Bella.

Trabajos de limpieza de los técnicos de la Mancomunidad / MCT

Avances en la limpieza del canal afectado

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) continúa avanzando en las labores de limpieza intensiva en el primer tramo de su canal de abastecimiento que resultó afectado por infiltraciones de agua de escorrentía con barro tras las fuertes lluvias ocasionadas por la DANA Alice a su paso por la zona del Mar Menor y la comarca del Campo de Cartagena.

Estos trabajos iniciales, centrados en el primer segmento del tramo de los 20 kilómetros afectados por la incidencia, tienen como objetivo principal alcanzar este miércoles el depósito de El Mirador, situado en esta parte del canal. Se trata del segmento más afectado por el temporal al haberse localizado en él el punto de infiltración de agua de escorrentía de barro que provocó la alteración de la calidad del recurso, ocasionando, en última instancia, la declaración del agua de abastecimiento como no apta para consumo humano en determinadas zonas a las que da servicio el organismo.

Una vez concluya la limpieza del tramo mencionado, se podrá proceder al llenado con agua limpia del depósito de El Mirador, que da servicio a los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. Además, a partir de ese momento será posible distribuir caudales aguas abajo en el canal, posibilitando la disponibilidad temporal de agua en otras tomas en las que se ha tenido que interrumpir el suministro por completo. Es el caso de las pedanías afectadas de los municipios de Torre Pacheco y Murcia, si bien algunas de ellas han podido disponer de abastecimiento por tener suministros alternativos.

Con esta actuación de urgencia, desde la Mancomunidad de los Canales del Taibilla se pretende posibilitar la disponibilidad de agua en los hogares para tareas como el llenado de cisternas o limpieza de pavimentos, mientras que sigue avanzando hasta la declaración de la aptitud para consumo humano del agua servida por el organismo a los municipios.

Despliegue de más equipos de trabajo

Paralelamente a la ejecución de esta fase, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha desplegado nuevos equipos de trabajo en otros segmentos del tramo afectado del canal. De esta manera, se pretende avanzar en fases posteriores de los trabajos de restablecimiento mientras se ejecutan las anteriores.

El despliegue de equipos se está llevando a cabo con turnos dobles a lo largo de las 24 horas del día, considerando a su vez la dificultad de las tareas de limpieza en el canal por las condiciones propias -capacidad de equipos en el interior, oxígeno en cantidades inferiores a las normales- de este tipo de infraestructuras.

Descartados índices por contaminación fecal

Por otro lado, como parte del esfuerzo que está realizando la MCT desde todas sus áreas de explotación, su servicio de Calidad de Agua se encuentra elaborando continuos análisis del agua que ha discurrido por el canal desde el episodio provocado por la DANA que llevó a la declaración del recurso como no apto para consumo humano al verse comprometidos determinados indicadores recogidos en el Real Decreto, 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Dichos análisis no han detectado la presencia en el agua de bacterias como E.coli o enterococos, asociadas a la presencia de aguas fecales, por lo que se descartaría en principio que las infiltraciones que se produjeron en el canal de abastecimiento debido a la escorrentía contuvieran este tipo de aguas.

Concretamente, los indicadores de calidad de agua que se han visto más comprometidos han sido los de turbidez y cantidad de cloro necesario en el agua para garantizar una correcta desinfección, asociados ambos a la introducción en el canal de agua de escorrentía con barro.

Juan Cascales, presidente de la MCT, ha mantenido una reunión con los alcaldes y representantes municipales de las localidades afectadas / MCT

Reunión con los municipios afectados

Desde que tuvo lugar la incidencia, desde el organismo se viene trabajando para revertir la situación a la mayor brevedad posible, en coordinación con los ayuntamientos de los municipios afectados. Este mismo martes, Juan Cascales, presidente de la MCT, ha mantenido una reunión con los alcaldes y representantes municipales de las localidades afectadas por el episodio en la que les ha trasladado información sobre el estado y magnitud de los trabajos de urgencia que se están ejecutando para restablecer la normalidad, a la vez que ha mostrado la disposición de la MCT para poner en marcha todo tipo de alternativas que minimicen las afecciones a la población, anunciándoles que se espera una resolución progresiva de la situación a lo largo de los próximos días y comprometiéndose a explorar suministros alternativos para aliviar la situación de corte total del servicio en los núcleos que lo hayan padecido.

La MCT lamenta las molestias ocasionadas por esta inesperada eventualidad y mantiene su compromiso de poner todos sus medios y esfuerzos disponibles para dar solución a la incidencia en el menor plazo de tiempo posible.