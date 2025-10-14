Cierra el centro de menores de Santa Cruz

Tal y como estaba previsto, el centro de protección de menores Rosa Peñas de la pedanía murciana de Santa Cruz ha cerrado sus puertas y los 47 niños y adolescentes que allí residían ya han sido desalojados y llevados a un nuevo destino sobre el que la Comunidad no ha dado detalles.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, señaló la semana pasada que a las instalaciones se les dará un uso sociosanitario, por lo que desde allí se prestarán «servicios dentro del sistema de la dependencia».

Aunque reconoció que aún están «perfilando» el futuro recurso de la Comunidad, aseguró que tanto personas mayores como jóvenes podrán beneficiarse de él.

Como centro sociosanitario, «dejará de prestar atención a menores tutelados», insistió. Esta era una de las condiciones acordadas con Vox para aprobar los Presupuestos.

«No vamos a dar datos sobre las ubicaciones, reubicaciones y los traslados de los menores a los que tenemos que atender y prestar una atención y protección. No los vamos a poner en el foco de todas las miradas», explicó la consejera.

No obstante, informó de que Política Social ha solicitado el uso del albergue juvenil El Valle «ante las necesidades» que se les puedan presentar. «No olvidemos que estamos ante una crisis migratoria de grandes dimensiones que está utilizando el Gobierno de Pedro Sánchez como arma política», señaló.

Ante la denuncia de CC OO, que afirmaba a esta Redacción que los 47 usuarios de Santa Cruz se trasladan juntos y no a un entorno lo más parecido a una familia, como se prometió desde el Ejecutivo murciano, Conchita Ruiz echó la culpa también al Gobierno central, que «impide que podamos trabajar adecuadamente en esos nuevos sistemas» por su «incompetencia» para gestionar los flujos migratorios.

Vox presume del cierre del centro

El presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, se ha vanagloriado este martes de haber conseguido "cerrar el primer centro de menas de España".

"Vox demuestra con hechos que se pueden cerrar los centros paraa la inmigración ilegal", ha escrito Antelo en sus redes sociales. "Dadle el apoyo a Santiago Abascal y los cerraremos todos", ha añadido.