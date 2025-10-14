Los científicos alertan de riesgo de proliferación de algas tras la dana Alice en el Mar Menor

El último informe de emergencia elaborado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), el CEBAS-CSIC y la Dirección General del Agua (Tragsatec) ha confirmado que la dana Alice provocó un aumento de hasta 20 centímetros en el nivel del Mar Menor y una entrada de entre 6,9 y 7,2 hectómetros cúbicos de agua a la laguna.

Según el documento, el incremento del nivel del mar se registró en dos momentos clave —el 10 y el 11 de octubre— y estuvo acompañado de flujos de agua cargada de sedimentos procedentes tanto de las ramblas continentales como del Mediterráneo. Los sensores situados en las estaciones norte y sur de la laguna detectaron picos de turbidez de hasta 9,1 FTU y variaciones notables en la temperatura y la salinidad.

El informe señala que la concentración de oxígeno disuelto se mantuvo estable en la mayor parte de la laguna, con valores entre 5 y 6 mg/L, aunque se registró un episodio puntual de hipoxia en el fondo de la zona sur. “Esta situación se ha revertido rápidamente, volviendo a concentraciones normales”, subrayan los investigadores.

Aumento preocupante de la clorofila y riesgo de proliferación de algas

Más allá de los efectos físicos inmediatos, el informe subraya un aumento significativo de la clorofila-a, indicador del crecimiento del fitoplancton. Durante los días posteriores a la dana, las concentraciones se triplicaron en la zona sur y se duplicaron en la norte, alcanzando valores “muy superiores a los habituales en los últimos años”.

Los investigadores atribuyen este incremento a la entrada de agua dulce y nutrientes procedentes de la cuenca, que habría favorecido la disponibilidad de compuestos como nitrógeno y fósforo. Si las condiciones meteorológicas se mantienen estables y sin viento, explican, el sistema podría sufrir un nuevo episodio de bloom fitoplanctónico, lo que reduciría de nuevo los niveles de oxígeno y pondría en riesgo la fauna acuática.

La mancha marrón en el Mar Menor tras toneladas de arrastres por las lluvias torrenciales de la dana Alice. / IVAN URQUIZAR

Por el contrario, si el tiempo se mantiene algo inestable, con viento o lluvias dispersas, la mezcla vertical de las aguas podría mitigar estos efectos, favoreciendo la recuperación del equilibrio lagunar.

En cuanto a las entradas de agua y nutrientes, los cálculos realizados por el CEBAS-CSIC y Tragsatec son “muy coherentes entre sí” y apuntan a un volumen de aportes continentales de alrededor de 7 hm³. Este flujo habría transportado unas 24.000 a 25.000 toneladas de sedimentos, junto con altas cargas de nitrógeno (48 Mg), fósforo (22 Mg) y carbono orgánico (353 Mg).

Los investigadores destacan también la rápida evacuación del agua hacia el Mediterráneo a través de las golas, especialmente la del Estacio, lo que habría evitado una estratificación prolongada. Sin embargo, advierten de que el equilibrio del ecosistema sigue siendo frágil. “El seguimiento de la evolución del fitoplancton es crítico en los próximos días”, señala el informe, ya que la evolución del clima determinará si se produce una recuperación o un nuevo episodio de deterioro ambiental.

Durante el evento, algunas estaciones meteorológicas de la cuenca registraron más de 180 mm de lluvia, con intensidades extremas de hasta 51,7 mm en una hora en la zona de El Mirador–San Javier. Las ramblas del Albujón y de La Maraña aportaron cerca de 3,7 hm³ al Mar Menor, según los aforos revisados.

Los equipos científicos del CSIC y Tragsatec mantienen un seguimiento continuo de la situación. Aunque los efectos iniciales de la dana parecen haberse estabilizado, la entrada de agua dulce y nutrientes ha reactivado la preocupación por la salud del ecosistema lagunar. “Estas conclusiones son provisionales y podrían variar en función de la evolución meteorológica”, advierte el informe.