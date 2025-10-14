Arranca la vacunación contra la gripe en la Región con refuerzo de los equipos de enfermería

Esperanza Molina, una vecina de la pedanía murciano de Zarandona de 62 años, ha sido una de las primeras pacientes en recibir este martes la vacuna contra la gripe de la temporada 2025-2026 en la Región de Murcia. “Me vacuno todos los años y nunca pillo la gripe”, afirma esta usuaria, quien aprovecha para recomendar a todos los ciudadanos de grupos de riesgo que acudan y cojan cita para recibirla en su centro sanitario.

En el centro de salud de Zarandona aguardaban también este martes un grupo de vecinos que salen juntos cuatro días a la semana a hacer ejercicio en los grupos 4-40 y que se habían organizado para ir a recibir la vacuna contra la gripe aprovechando la visita del consejero de Salud, Juan José Pedreño, al centro sanitario en el arranque de la vacunación de esta temporada.

Entre ellos estaba Ina Espín, de 61 años, que reconoce quedarse “más tranquila cuando estoy vacunada”, al igual que Fuensanta Palazón, que además de la vacuna contra la gripe ha pedido a su enfermera que le pusiera también la de la covid.

La vacunación contra la gripe se abre este 14 de octubre en los centros de salud y consultorios para aquellas personas mayores de 60 años, a la vez que se ofrece la del covid para los mayores de 70 años. También pueden recibir estos compuestos aquellos ciudadanos por debajo de esa edad que pertenezcan a grupos de riesgo y el personal sanitario, a quienes el consejero Pedreño ha hecho un llamamiento especial, ya que en la pasada campaña únicamente se protegieron contra la gripe el 37% de los sanitarios.

Aquellas personas que no pertenezcan a grupos de riesgo podrán recibir la vacuna en el mes de diciembre en sus centros sanitarios, siempre que haya disponibilidad de dosis.

Ampliación en niños hasta 9 años

En esta ocasión el Gobierno regional ha invertido 3,7 millones de euros en la vacunación contra la gripe, de la que se calcula que puedan beneficiarse más de 300.000 ciudadanos de la Región de Murcia, teniendo en cuenta que este año se han ampliado los grupos a los que va dirigida, con niños de hasta 9 años.

El responsable de Salud, que ha estado acompañado por la gerente del SMS, Isabel Ayala, y el director gerente del Área VI de Salud, Andrés Carrillo, ha anunciado que para mejorar la atención a los ciudadanos se han reforzado las plantillas de enfermería de todas las áreas de salud “para llegar a toda la población”.

La vacunación escolar contra la gripe arrancó el pasado 29 de septiembre en los colegios de la Comunidad, ampliándose solo unos días después a residencias y centros sociosanitarios junto a la del virus respiratorio sincitial (VRS).