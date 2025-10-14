ANPE exige 1.624 plazas para las oposiciones de Maestro de 2026

Un total de 1.624 plazas. Esa es la oferta de empleo que el sindicato de docentes ANPE Región de Murcia considera que la Consejería de Educación y Formación Profesional debe convocar de cara a las oposiciones al cuerpo de Maestros del próximo año 2026. Una cifra muy por encima de las mil plazas que la Administración estaba barajando en un primer momento.

Así lo han indicado este martes los responsables de ANPE, quienes han dado a conocer las cifras de interinidad y vacantes que hay en esta etapa educativa y las necesidades que existen para dotar de mayor estabilidad a la plantilla docente.

El presidente de ANPE, Clemente Hernández, sostiene que “el número de interinos es muy alto en la Región de Murcia”, ya que vienen a suponer más de 6.000 profesionales de los 23.000 que hay en plantilla. “Esto lleva a que la tasa de interinidad media en Educación se sitúe entre el 23 y el 24%, con cifras en torno al 20% en Primaria y de hasta el 25% en Secundaria.

Afirma el responsable sindical que “hay preocupación por la situación de los centros y del profesorado”, aunque reconoce que de forma excepcional este año la gran mayoría de los docentes estaban en sus centros el primer día de curso para recibir a los alumnos y a las familias, algo que no viene siendo habitual.

Y dice que esta situación ha sido posible porque Educación adjudicó más de 5.500 vacantes en los llamamientos que realizó en los meses de julio y septiembre y que permitió que los maestros y profesores estuvieran en sus aulas a tiempo. De las 5.500 plazas vacantes, 2.200 corresponden al cuerpo de Maestros y 3.100 al de Secundaria.

Pese a ello, se han tenido que cubrir en las primeras semanas de curso más de 1.500 sustituciones, “lo que hace que el número de interinos sea muy elevado en la Región”.

Especialidades: Primaria, Infantil y pedagogía

Para reducir estas tasas y acercarnos a la media del 6% que marca la directiva europea, cifra que desde ANPE califican de “utopía”, el sindicato apuesta por llevar a cabo una gran oferta de empleo al cuerpo de Maestros para este próximo año de hasta 1.624 plazas.

Estás 1.624 plazas estarían divididas, según los cálculos realizados por el sindicato de docentes y presentados por el secretario de organización, José Antonio Martínez Robles, entre las 402 plazas para Primaria; 308 plazas de Infantil; 280 de pedagogía terapéutica; 225 de inglés; 165 de audición y lenguaje; 135 de educación física; 68 de música; y 49 de francés.

Según Martínez Robles, con esta oferta de empleo se duplicaría la que se lanzó en la última oposición de Maestros de la Región de Murcia hace dos años, cuando se convocaron 798 plazas.

ANPE insiste en la necesidad de contar “con una oferta de empleo pública ambiciosa, que dé estabilidad real a los docentes y a los centros públicos y garantice un sistema educativo de calidad”. Una oferta que según Clemente Hernández ya debería estar negociada para que los opositores sepan el número de plazas que salen por especialidad.

Piden que se retomen las negociaciones

Los responsables del sindicato de docentes de la Región de Murcia también reclaman al consejero Víctor Marín que se retomen las negociaciones para establecer los criterios de evaluación y calificación públicos de las oposiciones con antelación y que estos se incluyan en la orden, ya que el grupo de trabajo que se constituyó en septiembre ha quedado paralizado tras el primer encuentro.

Además, exigen mejores condiciones laborales para los miembros de los tribunales, con ratios por tribunal máximos de 50 opositores; justificación individualizada de las calificaciones; publicación de los ítems y limitación a nivel de currículo de la prueba práctica; y que se cree una comisión específica encargada de valorar los méritos de los aspirantes.