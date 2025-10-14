Sin agua en varios municipios de la Región: "Ya no sale del grifo para limpiar ni en el retrete"

Los ayuntamientos de Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Murcia afectados por la falta de agua potable por infiltraciones de escorrentías con barro en los colectores tras la dana Alice se han quejado este martes a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) de que se ha agravado la situación al cortarla sin previo aviso, con lo que "no puede usarse ni en el retrete ni para limpiar".

En un comunicado conjunto, denuncian que no han podido comunicarlo a los vecinos ni adoptar medidas para mitigar sus efectos, lo que dificulta "enormemente" la planificación tras poner en marcha un servicio de camiones cisterna para abastecer de agua para consumo, cocina e higiene personal a una población de más de 100.000 personas.

En la reunión mantenida esta mañana por sus representantes con los de la MCT le han trasladado al organismo estatal sus lamentos por "la falta de coordinación y comunicación y de plazos para la restitución del servicio".

Señalan que han tenido ser ellos los que a través de las concesionarias o servicios municipales han puesto alternativas de abastecimiento y consideran que la MCT ha de asumir esos costes al "tratarse de una avería imputable a ese organismo".

Los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y San Javier han comunicado que la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) ha procedido al corte total del suministro del agua en sus municipios, algo que durará, en el caso de este último 24 horas, y sin determinar en el resto.

En el municipio de Murcia las pedanías de Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses tienen agua potable, aunque es posible que sufran cortes debido a las obras, según ha indicado Aguas de Murcia. Por tanto, la cuba de agua no irá hoy a Avileses, y sí se trasladará a Gea y Truyols y Sucina que permanecen sin agua.

Vecinos de San Pedro del Pinatar recogiendo agua potable de una cuba debido a las infiltraciones en el canal de abastecimiento de la MCT tras el paso de la dana Alice / AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

Suministro de aguas y duchas por municipios

En San Javier, de 9.00 a 20.00, excepto durante los periodos de carga, las cubas se encuentran en el aparcamiento de los juzgados, en la calle Enrique Granados; a la explanada Centramirsa, en la avenida Centramirsa de El Mirador; en la zona del mercado de Santiago de la Ribera, en el cruce de la avenida Federico Guirao con la avenida Patrulla Águila; en el parking del Centro Cívico de La Roda; y en el Centro Cívico de Pozo Aledo, a partir de las 16.00 hroas.

También en La Manga del Mar Menor se puede conseguir agua junto a la plaza Bohemia, en la avenida Gran Vía con la calle Isla del Ciervo, a través de grifos conectados a la red de Cartagena que no se ha visto afectada y que están disponibles las 24 horas.

En esta zona, tras las últimas analíticas, se ha anunciado que el agua del grifo sí se puede utilizar para higiene personal y para limpieza, pero no para beber ni preparar alimentos.

Las personas con movilidad reducida o en situación de vulnerabilidad social que no puedan desplazarse pueden contactar con Emergencias en el 968 570880.

En San Pedro del Pinatar, los puntos de distribución del agua están ubicados en la explanada de Lo Pagán, de 8.00 a 20.00 horas; en el recinto ferial, de 10.00 a 20.00 horas, y en el polideportivo de 12.00 a 20.00 horas. Además, hay dos puntos de agua potable permanente en la carretera de El Mojón en el lado de Pilar de la Horadada.

También hay cubas móviles en el aparcamiento frente al Parque de Bomberos en Los Sáez, de 13.00 a 14.30 horas; en avenida Santiago, en dirección Loma de Arriba, en Loma de Arriba, de 15.00 a 16.30; en el parque junto al centro de ocio en calle Emilio Díez de Revenga, en Nuevo San Pedro-Villa Alegría, de 17.00 a 18.30 horas; y en el aparcamiento junto al IES Dos Mares, en Los Peñascos-Los Cuarteros, de 19.00 a 20.30.

Además, en el polideportivo de Pilar de la Horadada está disponible un servicio de ducha y vestuario de 7.00 a 23.59 horas durante el día de hoy. Asimismo, las personas vulnerables pueden contactar con Protección Civil en el '968 188 092'.

En Torre Pacheco las cubas están, en horario de 9.00 a 20.00 horas, en los Centros Cívicos de San Cayetano y Dolores de Pacheco; en la plaza Iglesia de Roldán; en la plaza Iglesia de El Jimenado y en la urbanización Saorines de Roldán.

El polideportivo José Antonio García Tatono permanece abierto para el aseo personal de los vecinos afectados de 7.00 a 23.59 horas. El Ayuntamiento ha indicado que el servicio de agua no potable ha sido restablecido en Roldán, Balsicas y Dolores de Pacheco.

En el municipio de Los Alcázares de 9.00 a 20.00 horas las cubas de agua potable se encuentran en la puerta del Ayuntamiento, en la plaza Miguel de Cervantes de Los Narejos y otra en Las Lomas del Rame. También están disponibles las duchas del pabellón Juan Sáez de El Algar, cedidas por el Ayuntamiento de Cartagena, en horario de 9.00 a 22.00 horas.

Aguas de Murcia ha habilitado el abastecimiento de agua potable a la población afectada a través de cubas para el agua de boca hasta que se normalice el servicio de 9.00 horas a 20.00 horas en el paseo del Cementerio, en las pedanías de Sucina; y junto al Centro Municipal de Gea y Truyols.

En Cartagena, puesto que en Bahía Bella su red de abastecimiento depende de las conducciones de Los Alcázares afectadas la concesionaria municipal de agua Hidrogea tiene desplegada una cuba de abastecimiento de agua potable gratuita para la población que estará en funcionamiento de 9.00 a 14.00 horas, en la zona de los buzones postales de Bahía Bella.

Avances en la limpieza del canal afectado

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) continúa avanzando en las labores de limpieza intensiva en el primer tramo de su canal de abastecimiento que resultó afectado por infiltraciones de agua de escorrentía con barro tras las fuertes lluvias ocasionadas por la DANA Alice a su paso por la zona del Mar Menor y la comarca del Campo de Cartagena.

Estos trabajos iniciales, centrados en el primer segmento del tramo de los 20 kilómetros afectados por la incidencia, tienen como objetivo principal alcanzar este miércoles el depósito de El Mirador, situado en esta parte del canal. Se trata del segmento más afectado por el temporal al haberse localizado en él el punto de infiltración de agua de escorrentía de barro que provocó la alteración de la calidad del recurso, ocasionando, en última instancia, la declaración del agua de abastecimiento como no apta para consumo humano en determinadas zonas a las que da servicio el organismo.

Una vez concluya la limpieza del tramo mencionado, se podrá proceder al llenado con agua limpia del depósito de El Mirador, que da servicio a los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. Además, a partir de ese momento será posible distribuir caudales aguas abajo en el canal, posibilitando la disponibilidad temporal de agua en otras tomas en las que se ha tenido que interrumpir el suministro por completo. Es el caso de las pedanías afectadas de los municipios de Torre Pacheco y Murcia, si bien algunas de ellas han podido disponer de abastecimiento por tener suministros alternativos.

Con esta actuación de urgencia, desde la Mancomunidad de los Canales del Taibilla se pretende posibilitar la disponibilidad de agua en los hogares para tareas como el llenado de cisternas o limpieza de pavimentos, mientras que sigue avanzando hasta la declaración de la aptitud para consumo humano del agua servida por el organismo a los municipios.