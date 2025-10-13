Ruiz confirma que el centro de Santa Cruz será sociosanitario sin aclarar el destino de los menores tutelados

La consejera de Política Social de Murcia, Conchita Ruiz, ha confirmado este lunes que el centro de acogida de menores en Santa Cruz será un centro sociosanitario como pedía Vox, sin aclarar el destino de los menores ni fechas del cambio, mientras subraya la atención garantizada a menores tutelados y critica la segregación impuesta por el Gobierno central.

“Cuanto menos información demos, más seguridad y protección tendrán los menores”, que se encuentran bajo la tutela de la comunidad autónoma, ha respondido Ruiza preguntas a raíz de las informaciones publicadas en los últimos días sobre la posibilidad de que los jóvenes alojados en el centro de la pedanía murciana de Santa Cruz sean alojados en el albergue juvenil de El Valle.

Ruiz ha descartado confirmar o desmentir esa información, y tampoco ha aportado detalles sobre si los menores están siendo ya trasladados del centro, o cuántos quedarían actualmente alojados en él.

En cualquier caso, ha subrayado, la Región sigue recibiendo menores migrantes no acompañados, tanto los que llegan a través de pateras, un 20 por ciento del total de migrantes que llegan por esa vía, como los derivados por el Gobierno central desde el Hospital Naval de Cartagena o desde otras comunidades autónomas.

Todos los menores tutelados por la comunidad autónoma, ha dicho, están “perfectamente atendidos” y “con sus cuidados garantizados”.

Además, ha insistido en que su consejería lucha por la “inclusión” de los menores y es el Gobierno de España, ha dicho, el que está segregando a los menores migrantes, obligando a crear recursos específicos para ellos, cuando en la Región de Murcia los centros de protección de menores no distinguían entre jóvenes nacionales o extranjeros.