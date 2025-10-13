El PP denuncia que “Pedro Sánchez sabe desde hace años cómo parar las inundaciones en la Región, pero no le da la gana de hacerlo”

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga, en el transcurso de una rueda de prensa junto a las diputadas nacionales Isabel Borrego y Miriam Guardiola, ha denunciado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “sabe desde hace años cómo parar las inundaciones en la Región de Murcia, pero no le da la gana de hacerlo”.

“¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de Sánchez haga unas obras de defensa que están recogidas en los planes de riesgo aprobados? ¿Vamos a tener que seguir siempre así, a merced de que lleguen las alertas, y luego a reparar los destrozos?”, ha preguntado el senador.

“Una y otra vez se repite el mismo patrón: aviso de lluvia, la gente se defiende como puede, llega la riada y empiezan los rescates, llamadas a la UME, el miedo, el sufrimiento… y luego a limpiar, a reconstruir, varios días sin agua, a valorar daños y a pedir ayudas”, ha lamentado Díez Revenga.

“Hace años que se sabe cómo parar esto, por medio de obras que están recogidas en planes aprobados y de obligado cumplimiento”, ha incidido el senador del PP, para preguntarse a continuación “¿por qué no cumple el Gobierno de Sánchez?”.

“Si Lucas quiere de verdad proteger la vida de los ciudadanos de la Región, que abandone el postureo verde de su jefe Sánchez y ejecute las obras que están bajo su competencia”, exige el senador

“Esto va a seguir pasando”, ha advertido Díez de Revenga. “Sabemos que va a haber más episodios de lluvia torrencial, y que van a ser más intensos y frecuentes debido al cambio climático, pero el Gobierno de Sánchez, que es el competente, no hace nada de lo que tiene que hacer”, ha reprochado.

El senador del PP se ha dirigido a continuación al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, para exigirle que “si de verdad quiere proteger la vida de los ciudadanos de la Región, que abandone el postureo verde de su jefe Pedro Sánchez y ejecute las obras que están bajo su competencia”. “Que se dejen de buenismos verdes, de pancartas ideológicas y de papeleos que no llegan a ninguna parte, y hagan las obras que hay que hacer”, ha subrayado.

“Hace ya 13 años de la Riada de San Wenceslao en Lorca, hace ya seis años de la Dana de septiembre de 2019 en la Región, tras la que hubo un panel de Expertos que ya dijo lo que había que hacer, y hace un año de la Dana de Valencia”, ha apuntado Díez de Revenga. “Pero no han puesto ni una piedra, ni un metro cúbico de hormigón: solo papeles”, ha señalado.

“Lo único que protege frente a inundaciones son las obras construidas de protección y defensa: todo lo demás es maquillaje, postureo y propaganda”, ha concluido Díez de Revenga.