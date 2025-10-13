Polémica por la gestión de la alerta roja: el PSOE pide explicaciones a López Miras y el PP defiende la eficacia del operativo regional

El PSOE registra en la Asamblea preguntas para que López Miras y el consejero de Presidencia y Emergencias expliquen por qué el Gobierno regional, ante una alerta roja, no convocó el CECOPI con todas las administraciones, y por qué tardó tanto tiempo en elevar la emergencia a nivel 2, cuando los datos y las predicciones meteorológicas anticipaban un agravamiento de la situación que podía requerir la intervención de medios del Estado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, destaca que, a diferencia del Gobierno regional, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, desde el primer instante en el que la AEMET elevó la alerta de naranja a roja, convocó a todos los organismos del Estado para coordinar el dispositivo y movilizar todos los recursos disponibles. Además, ha asegurado que la irresponsabilidad de López Miras puso en riesgo la seguridad de la población. “No entendemos esa actitud y por eso queremos que la explique en la Asamblea Regional”.

Fernández ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa sobre los episodios de lluvia en los últimos días en la Región y ha afirmado que "está claro que el PP no ha aprendido nada de lo que ha sucedido en las danas que han tenido lugar en la Región y en otras comunidades vecinas como la Comunidad Valenciana". En este sentido, ha cuestionado que, ante una alerta roja como la que afectó el pasado día 9 al Campo de Cartagena y Mazarrón, ¿por qué el Gobierno regional no convocó un centro de coordinación de la emergencia con todas las administraciones y organismos que debían actuar?

“Si se sabe ya que, con una alerta roja en esta zona tan sensible, lo más previsible es que haya inundaciones y graves. Es algo evidente y, en este sentido, tenemos experiencia. Ya sabemos lo que pasa cuando llueve mucho en el Mar Menor y en el Campo de Cartagena”, ha señalado.

Según la portavoz socialista, es una negligencia y una absoluta irresponsabilidad que López Miras, con un aviso de nivel rojo por fuertes precipitaciones en el campo de Cartagena y Mazarrón, no fuese capaz de pedir al consejero responsable que convocara el CECOPI para coordinar a todas las administraciones implicadas en la emergencia: ayuntamientos, Comunidad Autónoma y Delegación del Gobierno de España. “Sin ir más lejos, en la Comunidad Valenciana, sin decretarse siquiera la alerta naranja, el día 8 ya se convocó un CECOPI. Sabían qué consecuencias tiene la falta de coordinación”, ha dicho.

Al hilo, ha afirmado que se trata de una temeridad por parte del Gobierno regional para demostrar autosuficiencia de forma arrogante, con el evidente riesgo que conlleva esta forma de actuar. “Y mucho nos tememos que lo hayan hecho así exclusivamente por motivos políticos y partidistas, para confrontar con el Gobierno de España, aún a costa de poner en riesgo a los habitantes de la Región de Murcia. Hay muchas formas de ser irresponsable, una es no asistir a las reuniones y otra es no convocándolas directamente”.

Además, ha recordado que el Plan INUNMUR dice que se debe decretar el nivel 2 de alerta, y por lo tanto convocar un CECOPI para coordinar las actuaciones, cuando los datos pluviométricos e hidrológicos y las predicciones meteorológicas hacen ver una extensión o agravamiento de la situación que pudiera derivar en que tengan que intervenir medios del Estado. “López Miras esperó a que el agua entrara en las casas de Los Alcázares y a que causara estragos en San Javier, con vecinos y vecinas atrapadas en los tejados, para solicitar la intervención de los recursos del estado y pedir la ayuda de la UME”, ha añadido.

Fernández ha remarcado que, a diferencia del Gobierno regional, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, desde el primer instante en el que la AEMET elevó la alerta de naranja a roja, convocó a todos los organismos del Estado para coordinar el dispositivo y movilizar todos los recursos disponibles. “Y, durante todo el episodio de lluvias ha sido Francisco Lucas quien se ha puesto en contacto con el Gobierno regional en todo momento”.

La portavoz socialista ha insistido en que el Gobierno regional y López Miras deben dar explicaciones, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista va a registrar preguntas en la Asamblea Regional al consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias y al presidente López Miras.

Ha detallado que ambos deben explicar por qué el Gobierno regional, ante una alerta roja como la que afectó al Campo de Cartagena, no convocó un centro de coordinación de la emergencia (CECOPI) con todas las administraciones y organismos que debía actuar, y por qué tardó tanto tiempo en elevar la emergencia a nivel 2, cuando los datos y las predicciones meteorológicas ya anticipaban un agravamiento de la situación que podía requerir la intervención de medios del Estado.

“Desgraciadamente, esta es una situación que se puede repetir y cada vez con más frecuencia. La mejor forma de abordarla es con la coordinación de todos, dejando al margen y para otras cuestiones estas muestras de arrogancia por parte del Gobierno regional con el objetivo de dañar al Gobierno de España, aun a costa de poner en riesgo a los vecinos y vecinas de los municipios afectados, sus casas y sus bienes”, ha concluido.

En cuanto a infraestructuras para paliar riadas e inundaciones, Carmina Fernández ha recordado que, entre 2012 y 2018, el Gobierno de Rajoy no hizo absolutamente nada y que, actualmente, la mayoría de los proyectos y obras comprometidos en la Región están puestos en marcha por parte del Gobierno de España y se encuentran en diferentes fases de tramitación o ejecución. “La Confederación Hidrográfica del Segura tiene en marcha proyectos por más de 800 millones de euros. Lo que tiene que hacer el Gobierno regional es colaborar en coordinación con el Gobierno de España y no retrasar los trámites”.

En respuesta al PSRM, el diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu ha subrayado que “lo que le molesta al PSOE es que el presidente Fernando López Miras se haya anticipado a las inundaciones y haya evitado males mayores”. “Mientras los socialistas de la Región intentan sacar rédito político de forma miserable, el Gobierno regional está con todos sus operativos desplegados ayudando a los ciudadanos a retomar la normalidad”, ha señalado. “Una vez más, el PSOE, en estado de absoluta desesperación, utiliza políticamente una desgracia para intenta sacar algún voto”, ha añadido.

“Lo que lamentan los socialistas es que todos los servicios de emergencia de los ayuntamientos y de la Comunidad hayan funcionado y que, en consecuencia, la DANA solo haya causado daños materiales en la Región”, ha incidido el diputado del PP. “Además, pretenden desviar la atención con malas artes acerca de la responsabilidad del Gobierno de Sánchez en la falta de infraestructuras para contener los efectos de las inundaciones”, ha apostillado.

Al hilo, Landáburu ha pedido al PSOE “menos críticas demagógicas y oportunistas, y más inversiones para evitar inundaciones”, y al respecto ha apuntado que “lo que ha puesto en riesgo la vida de las personas ha sido la inacción de Pedro Sánchez, con la connivencia de Francisco Lucas, para no acometer las obras de defensa contra las inundaciones”.

“Es más”, ha añadido el parlamentario autonómico, “el delegado de Sánchez en la Región debería dar explicaciones sobre las 100.000 personas que en la Región se han quedado sin agua potable”.

“Una vez más, el PSOE pretende tapar la inoperancia e incompetencia del Gobierno de Sánchez”, ha denunciado Landáburu. “Mientras tanto, el Gobierno regional sigue trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las inundaciones y contribuir a que vuelva la normalidad”, ha concluido.