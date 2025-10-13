Infraestructuras
El Plan de Inundaciones de la CHS contempla 770 millones hasta 2027
El PSOE asegura que la mayor parte de los proyectos comprometidos por Moncloa para paliar inundaciones están puestos en marcha
Desde el Partido Socialista recuerdan que el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) 2022-2027 contempla inversiones de más de 770 millones de euros, e incluye actuaciones en la rambla de Béjar, la conexión Béjar-Biznaga, la presa de Tabala, en las ramblas de Molina, el interceptor de pluviales de Murcia y la canalización de escorrentías en Los Alcázares, entre otros proyectos.
La portavoz del PSOE de la Región de Murcia (PSRM), Isabel Gadea, afirmó esta semana que es «muy irresponsable» por parte del Gobierno regional, ante una alerta roja por lluvias, «dedicarse a mentir y confrontar para sacar rédito electoral», en referencia a las críticas vertidas por el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, por la falta de ejecución de los proyectos para suavizar los efectos de la riadas por parte del Gobierno de España.
Indicó que el Gobierno regional del PP está «retrasando irresponsablemente» la tramitación de los proyectos de las infraestructuras para paliar las inundaciones, «al no emitir los informes necesarios e imponer nuevas exigencias durante el proceso» que no estaban contempladas cuando se redactaron los proyectos. «En esta situación se encuentran, por ejemplo, la presa de Béjar, o el corredor de Biznaga. Retrasos que han afectado también a la presa de Tabala, presentada ayer (el miércoles), cuyas obras comenzarán en 2026 y supondrán una inversión de casi 72 millones de euros por parte de la CHS».
Gadea exigió al Gobierno de López Miras que agilice los trámites dependientes de la Comunidad Autónoma y «deje de obstaculizar» las obras proyectadas por la CHS.
Asimismo, valoró positivamente que el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, hubiera «convocado una reunión de seguimiento», «movilizado todos los recursos del Estado» y «tendido su mano a todas las administraciones» ante las alertas.
