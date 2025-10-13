López Miras presiona en Bruselas para evitar el recorte de la PAC y de los fondos de cohesión

Como vicepresidente del Grupo Popular del Comité de las Regiones, Fernando López Miras asistió este lunes al pleno inaugural de la Semana Europea de Regiones y Ciudades en la que se debaten asuntos que, según reconoció, le "preocupan mucho", como son los fondos que se destinarán a la Política Agraria Común y a la política de cohesión de la Unión Europea en el Marco de Financiación Plurianual 2028-2035.

"No podemos admitir ni aceptar que se rebaje el presupuesto para la PAC y tampoco la fórmula propuesta en la que las regiones van a tener menos participación a la hora de elaborar ese presupuesto", afirmó el presidente, que este martes se reunirá con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

El jefe del Ejecutivo señaló que la política de cohesión es la que "garantiza la solidaridad y la igualdad entre territorios de Europa", entre aquellos que tienen más recursos con los que tienen menos recursos. De este modo, "la Unión Europea puede crecer, avanzar y progresar al mismo ritmo",

En este sentido, recordó que, además, durante los últimos años se ha introducido un parámetro a la hora de establecer y de repartir los fondos de cohesión que es muy importante para la Región de Murcia, como es el factor de vulnerabilidad ante las catástrofes naturales y ante el cambio climático. "Uno de cada cinco territorios está expuesto a ese peligro", señaló Miras.

De hecho, remarcó que buena parte de esos fondos se han usado en la Región de Murcia para poner en marcha infraestructuras que permitan proteger a los ciudadanos de fenómenos meteorológicos adversos como las danas. "Hemos construido, gracias a los fondos europeos, gran parte de los catorce tanques de tormentas que hay en el entorno del Mar Menor y que permitieron el pasado viernes recoger 200.000 metros cúbicos de agua con arrastres que llegaban de las lluvias".

En este punto, el mandatario murciano aprovechó para anunciar que el Gobierno regional va a aprobar una reprogramación 24 millones de euros de los fondos Feder de la Unión Europea para poder destinar así un total de 30 millones a la construcción de infraestructuras hídricas de la Región de Murcia.