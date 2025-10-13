Llamamiento urgente a donar sangre 0- ante la escasez de reservas en la Región

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este lunes un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente del tipo 0-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

En concreto, los niveles de sangre son más críticos en el caso del 0-, por lo que el Centro llama a donar sangre de este tipo de forma urgente; mientras que los donantes de 0+ y B- pueden hacerlo en dos o tres días y los del resto de forma habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo en el punto fijo habilitado al efecto, situado en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, hasta las 21.00 horas.

Además, este lunes se hacen extracciones de sangre entre las 17.00 y las 21.00 horas en el centro de salud de Archena y los consultorios médicos de Campos del Río y La Raya, en Murcia