La identidad traspasa fronteras: "En Nerpio se habla murciano"

«La idea del reino de Murcia parte de Alfonso X o bien de la llegada de los musulmanes, pero tengo la hipótesis de que el territorio se empezó a construir mucho antes», explica el arqueólogo Francisco J. Muñoz a La Opinión, quien presentó, junto al ilustrador Pedro Hurtado, el libro, ‘Reyno de Murcia. La construcción de una identidad’, el jueves en el Edificio Moneo, en la plaza del Cardenal Belluga.

«El territorio no es solo geografía. Es, sobre todo, una construcción histórica». Así arranca la introducción de la obra, elaborada por Francisco J. Muñoz tras décadas de trabajo en excavaciones como las de la muralla medieval bajo la ciudad de Murcia y los palacios de Las Fortalezas del Rey Lobo, entre otras excavaciones.

«Echaba de menos un libro divulgativo para todos los públicos, para aficionados», explica el arqueólogo y redactor sobre el origen de la obra, que cuenta con casi 300 páginas y 182 ilustraciones y recursos gráficos para facilitar la comprensión realizados por Pedro Hurtado, quien también coordinó la labor. El libro propone un viaje a través del tiempo para comprender cómo se ha configurado el territorio murciano desde la Antigüedad hasta el final de la Edad Media.

Además, a través de textos, mapas, ilustraciones y fotografías, se resume y explica la evolución del reino de Murcia: la llegada de los romanos, el legado visigodo, Al-Ándalus, el emirato de Ibn Mardanis, el impulso almohade y la incorporación del Sureste al proyecto político castellano. Y «cada etapa dejó huellas perceptibles en el paisaje, en los nombres, en la forma de vivir y de gestionar el territorio», explica la propia obra.

Más allá de las fronteras

La obra, además, pretende reconectar la identidad de la Región de Murcia con los territorios vecinos: las provincias de Alicante, Albacete, Jaén, Granada y Almería. Porque la identidad traspasa las fronteras y ha dejado vestigios en los terrenos aledaños. «En Nerpio se habla murciano», expuso el arqueólogo a modo de ejemplo. Aunque también ocurre algo similar, pero al contrario: por ejemplo, en la Vega Baja se conserva muy bien el ‘murciano medieval’.

Y es que la identidad murciana surge de «cómo se vivía dentro del territorio, con la formación de las ciudades y el desarrollo del mundo rural», desgrana el arqueólogo, y es dinámica. Tal y como expresa el libro, «el pasado no es una página cerrada, sino una corriente que fluye hacia el futuro, enriqueciendo la identidad colectiva y recordándonos que, como el agua que lo ha hecho posible, esta región fluye en constante movimiento».

Tanto en el libro como en la historia, la fundación de la ciudad de Murcia, hace ahora 1.200 años, juega un papel estelar, pues se convierte en el eje sobre el que gira todo el devenir histórico y territorial posterior. De hecho, el libro, patrocinado por ‘1200 Murcia’ y que cuenta con la colaboración de la Real Academia Alfonso X el Sabio, dedica un capítulo a la Madina Mursiya, la ciudad fundada y fortificada bajo el mandato de Abderramán II, y otro a cómo era Murcia durante la época islámica, de la que se conservan numerosas infraestructuras, de las que destacan tramos de murallas.

En este sentido, cabe destacar que el autor de la obra ha participado en varias excavaciones de la muralla medieval que discurre bajo la ciudad de Murcia, y también destaca su trabajo como director de campo en los palacios del complejo de Ibn Mardanis.