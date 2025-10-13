Región
El Gobierno regional reasignará 24 millones de euros de fondos europeos para infraestructuras antirriadas
El presidente Fernando López Miras ha realizado el anuncio desde Bruselas, donde se celebra la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades
El Gobierno regional va a aprobar una reprogramación de los fondos Feder de la Unión Europea para poder destinar 30 millones de euros a infraestructuras hídricas de la Región de Murcia para que ayuden a proteger a la población de las danas y de los fenómenos climatológicos adversos como los sufridos la semana pasada en la Región de Murcia.
Lo anunció este lunes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante el pleno del Comité de las Regiones, en Bruselas, que inaugura la Semana Europea de Regiones y Ciudades. “Estos son 24 millones de euros más de los que tenemos previstos”, matizó.
Con estos fondos, 30 millones en total, la Comunidad podrá construir tanques de tormenta, tanques de laminación y redes de colectores para depuradoras y para aguas pluviales para hacer frente a “fenómenos climatológicos adversos que son cada vez más frecuentes”, señaló López Miras.
El jefe del Ejecutivo autonómico advirtió, no obstante, que “con esto no está todo hecho”, puesto que “quien tiene la principal competencia a la hora de establecer infraestructuras hidráulicas en ramblas, en el cauce de las mismas y en la cuenca hidrográfica es el Ministerio, es el Gobierno de España, es la Confederación Hidrográfica del Segura”.
“Espero que, de una vez por todas, empiecen ya a ejecutar aquellas infraestructuras que están en el cajón y que son urgentes para proteger a la población frente a lluvias torrenciales, frente a danas y frente a riadas como la que vivimos el pasado viernes, sobre todo en el entorno del Mar Menor y el Campo de Cartagena, en Lorca y también en la presa de Tabala”, señaló el presidente, quien celebró que, “afortunadamente”, no hubiera que lamentar daños personales gracias a que “el Gobierno de la Región de Murcia se adelantó”.
El PSRM intenta “enfangar”
Preguntado por la acusación del Partido Socialista de haber “puesto en riesgo la seguridad de la población” por no haber convocado un Cecopi con todas las administraciones durante la alerta roja del viernes, López Miras afirmó que “los murcianos han visto” cómo gestionó la emergencia el Gobierno de la Región de Murcia: “Cómo, desde primera hora, mucho antes de decretarse la alerta roja, ya tomamos decisiones para cerrar centros educativos y centros sociales y cómo, una vez más, el Gobierno de la Región de Murcia se ha adelantado y ha protegido a los murcianos, que es nuestra obligación”.
“Yo no puedo permitirme entrar en esas bajezas, en barro, en intentar embarrar o enfangar con cuestiones tan importantes como la protección de las personas y las emergencias”, sentenció el presidente.
