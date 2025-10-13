El Gobierno de España mantiene sin licitar todas las obras antirriadas

Para ver la licitación de las obras de las presas de laminación previstas en la rambla de La Torrecilla, en Lorca, habrá que esperar al siguiente ciclo de planificación 2027-2033, y la licitación de la rambla de Béjar, entre Lorca y Puerto Lumbreras, tampoco se producirá este año. Las previstas en la rambla del Miedo, en Cartagena, ni les consta. Al menos, esta es la información que ha trasladado el Gobierno de España al senador del PP José Ramón Díez de Revenga.

Se trata de obras hidráulicas necesarias para paliar los efectos de las lluvias torrenciales que golpean la Región de Murcia con cada vez mayor frecuencia y que son cada vez más virulentas. El viernes pasado, sin ir más lejos, la dana Alice mantuvo al Campo de Cartagena y a Mazarrón bajo la alerta roja por riesgo de precipitaciones de 60 litros en una hora y hasta 180 litros en doce horas. Carreteras cortadas, población evacuada y centros educativos y sociales cerrados son solo algunas de las consecuencias que afectan a los ciudadanos con cada nuevo temporal.

El portavoz del Gobierno regional y consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, afirmaba el pasado jueves que la Región de Murcia no puede «seguir soportando la desidia del Gobierno de España ante obras que son imprescindibles para minimizar los efectos de las lluvias torrenciales». Por este motivo, remitió una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y a la Confederación Hidrográfica que del Segura (CHS) para trasladarles que «no hay tiempo que perder y que se trata de un asunto de máxima urgencia».

El Gobierno central, aseguró, sigue sin ejecutar las actuaciones que tiene pendientes, que están identificadas en el plan de gestión del riesgo de inundaciones de la CHS. Hay tres zonas con especiales riesgos: el área del Campillo de Lorca, la zona del Mar Menor y la margen derecha de la Vega del Segura.

El Campillo de Lorca

En esta zona, la construcción de presas de laminación en las ramblas de Béjar, la Torrecilla y Nogalte están sin licitar.

Respecto a la primera, desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca recuerdan que es el propio Miteco el que indicó que «se debía de rehacer el proyecto por deficiencias técnicas» y, en cuanto al corredor de Biznaga, está informado favorablemente por parte de la Dirección General de Patrimonio Natural, «por lo que esta fase de la actualización se puede ejecutar».

A preguntas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Gobierno de España informó de que habrá que esperar al siguiente ciclo de planificación 2027-2033 para licitar las obras de las presas de laminación previstas en la rambla de La Torrecilla, en Lorca, y sobre la de Béjar dijo que no es previsible que la obra salga a licitación durante el presente año 2025.

Precisamente en el municipio de Lorca salieron a la calle los vecinos por el aniversario de la riada de San Wenceslao para exigir que las obras se lleven a cabo de una vez. «No comprendemos cómo es posible que no se haya resuelto todavía este problema 13 años después», denunciaban los lorquinos.

Mar Menor

En el Campo de Cartagena, que vivió recientemente el aviso rojo de la Aemet por fuertes lluvias, están previstas desde hace años actuaciones en las ramblas mineras de Las Matildes, Ponce y Carrasquilla para crear zonas de almacenamiento controlado. También se encuentran aún sin licitar. Y del mismo modo se encuentran las actuaciones en las ramblas La Maraña, La Higuera y, por supuesto, El Albujón. Ríos de agua dulce que iban por estos cauces desembocaron el viernes al frágil ecosistema del Mar Menor.

El PP también preguntó en la Cámara Alta por los trabajos en la rambla del Miedo, en Cartagena. La respuesta del Ejecutivo nacional les sorprendió, puesto que dijeron que no les consta ni en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico, ni en el Plan de Riesgo de Inundaciones del Segura, ni tampoco en el Marco de las Actuaciones Prioritarias en el Mar Menor esta actuación.

En Los Alcázares también se encuentran expectantes por las futuras obras en la rambla de la Pescadería que, como las otras, se encuentra a espera de licitación. En agosto de 2025, el presidente de la CHS, Mario Urrea, aseguró que después del verano licitarían la obra. El alcalde del municipio, Mario Pérez Cervera, cuenta con que la licitación de la primera fase del proyecto de parque inundable y de recuperación del cauce de la Avenida Muñoz Zambudio y de la rambla de La Pescadería, de más de 35 millones, esté lista en el mes de noviembre.

En declaraciones a La Opinión, y tras sufrir antes de ayer otro temporal en una de las localidades más castigadas por las riadas de toda la región, pide a todas las administraciones, también la autonómica, que se pongan a trabajar para sacar adelante actuaciones en las zonas altas. «Con la facilidad con la que se aprueban decretos en San Esteban para mejorar la simplificación administrativa y lo poco que se mueven para crear infraestructuras que nos protejan de las riadas», lamenta el regidor socialista.

Vega del Segura

Para evitar inundaciones en la margen derecha de la Vega del Segura, hay dos proyectos que también se le resisten al Gobierno de España. Por un lado, las actuaciones en la rambla de Cobatillas, que sigue sin licitar. Desde el Ejecutivo regional recuerdan que estas obras estaban en mayo de 2025 pendientes de la clasificación de los diques por parte de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por otra parte, el interceptor de pluviales de la zona norte de la ciudad de Murcia también sigue sin licitar.

Inversiones autonómicas

Desde la Consejería de Agua declaran que todas estas infraestructuras están identificadas como necesarias «desde hace bastante tiempo» y el no llevarlas a cabo impide contener las aguas cuando se producen fuertes lluvias. «Creemos que lo que tiene que hacer tanto la Confederación como el propio Gobierno de España es ayudar a los ciudadanos a estar más seguros en sus domicilios y dejar de buscar excusas», señalan.

Por el contrario, destacan que desde el Ejecutivo de Fernando López Miras sí se han invertido 75 millones de euros desde 2019 en infraestructuras hídricas para paliar los efectos de las lluvias torrenciales en más de una veintena de actuaciones. Se trata de proyectos, añaden, que «sí se están ejecutado o están en funcionamiento». Se refieren a actuaciones como el tanque de tormentas de Torre Pacheco, el colector Norte-Sur y otras actuaciones para reforzar la seguridad en las carreteras.

Ante las críticas del PSOE de la Región de Murcia, la Consejería manifiesta que el Gobierno autonómico no tiene pendiente de emitir «ningún informe ambiental actualmente con respecto a las actuaciones de protección frente a las inundaciones». Estos trabajos, subrayan, los debe ejecutar el Gobierno de España a través de la CHS.

«Además, en el marco de la colaboración institucional y con el objetivo de acelerar en lo posible los diferentes trámites, se han mantenido diversas reuniones técnicas con el equipo técnico de la CHS. La última ayer mismo, para abordar la situación de la presa de Tabala», afirman.

Falta de Presupuestos

Para el portavoz del Gobierno regional, detrás de la falta de inversión en estas infraestructuras clave para la Región de Murcia está la dificultad que tiene el Gobierno de España para sacar adelante sus cuentas. «En lo que llevamos de legislatura, el Gobierno de España ni tan siquiera ha sido capaz de presentar los Presupuestos generales del Estado», señaló Marcos Ortuño en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno.

«¿Dónde están las partidas presupuestarias necesarias para llevar a cabo esas obras. Porque, si no hay dinero previsto, no hay obras, y si no hay obras, lo que hay es humo y lo que hay son palabras vacías», lamentó.

El portavoz pide al Miteco que cumpla con la «obligación básica que tiene cualquier gobierno, que es proteger a las personas». En este sentido, reclama «hechos», «realidades» y «obras fundamentales» en lugar de «anuncios» y «promesas». «Esta es una cuestión demasiado seria como para a seguir mirando para otro lado», sentenció.