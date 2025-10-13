Los estudiantes de la Región volverán este miércoles a la huelga en apoyo a Palestina

El Sindicato de Estudiantes ha vuelto a convocar este miércoles, 15 de octubre, una nueva jornada de huelga en apoyo a Palestina. La protesta tendrá lugar solo dos semanas después de la primera, el pasado 2 de octubre, cuando la huelga contra los ataques de Israel y en apoyo al pueblo palestino vació las aulas de la Región de Murcia y de otras autonomías.

Pese a los avances de los últimos días para alcanzar el acuerdo de paz, el Sindicato de Estudiantes considera que este “es una farsa”, ya que “legaliza la ocupación de Palestina” y recuerda las palabras del propio Netanyahu, “quien sostiene que el ejército israelí permanecerá en la mayor parte de Gaza y que jamás reconocerá un estado palestino”.

Los convocantes también insisten en que “esta es una paz a medida de los genocidas”, ya que “les exculpa de todos sus crímenes y les quita toda responsabilidad sobre las atrocidades que han cometido”.

En este sentido, afirman que “con este pacto no habrá justicia ni libertad para Palestina” y dicen que “la lucha sigue hasta que Palestina sea libre”.

La huelga de este próximo miércoles ya cuenta con manifestaciones convocadas en una treintena de ciudades españoles de hasta doce comunidades autónomas. En Murcia, la protesta tendrá lugar a las 12.00 de la mañana en la Plaza Fuensanta de la capital, tal y como informan los organizadores.

El pasado 2 de octubre cientos de estudiantes murcianos se concentraron en la Glorieta de España de Murcia donde corearon lemas contra Israel y pidieron la libertad para el pueblo palestino. Con pancartas y carteles los estudiantes de la Región de Murcia reclamaron libertad para niños, mujeres y hombres, la reconstrucción de los hospitales que fueron arrasados y recordaron que ante tal situación "el silencio es igual a complicidad", con el firme propósito de remover conciencias.

Ese mismo día tuvo lugar otra protesta multitudinaria por la tarde en la misma Glorieta por el asalto a la flotilla humanitaria por parte del ejército israelí. En ese caso, la concentración logró congregar a más de 2.500 personas en Murcia, según las cifras ofrecidas por los responsables de la Policía Local presente en el acto.