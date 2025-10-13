Crecen un 2,5% los pasajeros del aeropuerto de Corvera en septiembre y 6,6% los de tráfico internacional

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM), ubicado en Corvera, ha registrado un total de 112.507 pasajeros en septiembre, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al mismo periodo de 2024. El tráfico internacional creció en septiembre un 6,6% con 100.695 viajeros contabilizados.

En cuanto a las operaciones, los vuelos aumentaron en un 3,8% durante el mes de septiembre con un total de 820 movimientos gestionados.

El aeropuerto murciano registró un total de 767.115 pasajeros durante los nueve primeros meses del año, lo que implica un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los vuelos, el AIRM operó un total de 5.910 movimientos desde enero hasta septiembre, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a los mismos meses de 2024.