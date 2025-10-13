Turismo
Crecen un 2,5% los pasajeros del aeropuerto de Corvera en septiembre y 6,6% los de tráfico internacional
El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) ha registrado un total de 5.910 movimientos desde enero hasta septiembre , un 5,4% más respecto al mismo periodo de 2024
EFE
El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM), ubicado en Corvera, ha registrado un total de 112.507 pasajeros en septiembre, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al mismo periodo de 2024. El tráfico internacional creció en septiembre un 6,6% con 100.695 viajeros contabilizados.
En cuanto a las operaciones, los vuelos aumentaron en un 3,8% durante el mes de septiembre con un total de 820 movimientos gestionados.
El aeropuerto murciano registró un total de 767.115 pasajeros durante los nueve primeros meses del año, lo que implica un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
En cuanto a los vuelos, el AIRM operó un total de 5.910 movimientos desde enero hasta septiembre, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a los mismos meses de 2024.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas
- Un gran Obramat se instala en Churra junto a los centros comerciales
- Desalojan a una veintena de residentes de una urbanización y a los trabajadores de Navantia
- En directo: Tarazona - Real Murcia