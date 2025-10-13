La Comunidad refuerza las brigadas para retirar más de 4.000 toneladas de biomasa arrastradas al Mar Menor por la dana Alice

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, destacó este lunes el “esfuerzo extraordinario” que está realizando el Gobierno regional para limpiar las playas del Mar Menor tras las fuertes lluvias provocadas por la dana Alice. Durante una visita al Paseo Marítimo de Poniente, en la urbanización Islas Menores (Cartagena), Vázquez explicó que el volumen de agua arrastrado por las ramblas “ha sido muy caudaloso, principalmente en la del Albujón, que llegó a superar los 48.000 litros por segundo”.

El consejero precisó que, aunque los caudales ya se han reducido —“en estos momentos ha bajado a menos de 1.000 litros por segundo”—, los efectos del arrastre han sido significativos. Las ramblas de la cuenca norte, procedentes de las sierras de Altaona y Escalona, han depositado grandes cantidades de vegetación, principalmente cañizo, en varios puntos del litoral.

Según informó, hasta el momento se han retirado unas 50 toneladas de biomasa, aunque se estima que el volumen total podría alcanzar las 4.000 toneladas, “muy superior al registrado tras las lluvias de la pasada primavera”. Vázquez subrayó que esta limpieza es clave para prevenir daños ecológicos: “Con su eliminación evitamos que ese material se descomponga y consuma oxígeno, transformándose en lodos y fangos que perturbarían el ecosistema del Mar Menor”.

Para hacer frente a este operativo, la Consejería reforzará a partir de este martes las brigadas de limpieza con hasta 120 trabajadores, de los cuales 90 ya están operativos. “El objetivo es eliminar la biomasa de las playas lo antes posible”, aseguró.

Monitorización y seguimiento científico

El titular de Medio Ambiente también informó de que se está realizando un seguimiento exhaustivo de la laguna. “Hay un despliegue de boyas coordinado con la Universidad Politécnica de Cartagena que emite información en tiempo real, además del trabajo de los equipos de la Universidad de Murcia y del Imida”, señaló.

Operarios trabajando en la retirada de biomasa en la orilla del Mar Menor. / Iván Urquízar

Hasta el momento, se calcula que han entrado más de 6 hectómetros cúbicos de agua dulce al Mar Menor, un volumen que podría alterar la salinidad, aunque el consejero confió en que “no lo haga de manera significativa”. La primera evaluación científica se espera “para este miércoles”, tras la reunión del Comité Asesor Científico del Mar Menor, en la que participarán investigadores de diversas universidades y organismos nacionales e internacionales, como el Instituto Español de Oceanografía o el Consejo de Investigación Marina de Venecia.

Vázquez avanzó que la monitorización se extenderá durante “las próximas semanas y meses”, dado que la lluvia también ha recargado de forma notable el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena. “Habrá que valorar qué efecto puede tener esa recarga a medio y largo plazo”, añadió.

Un ecosistema frágil, pero controlado

El consejero recordó que el Mar Menor es “uno de los ecosistemas más monitorizados del mundo” y que la coordinación entre administraciones —regional, estatal y local— garantiza una respuesta eficaz. Los datos más recientes, según explicó, muestran niveles normales de salinidad y oxígeno, “con una salinidad incluso por encima de los 45 gramos por litro, la segunda más alta de los últimos años”.

En cuanto a las infraestructuras de prevención, Vázquez destacó el buen funcionamiento de los tanques de tormentas, capaces de retener 200.000 metros cúbicos de los primeros arrastres, “los más cargados de contaminantes”. “Han actuado correctamente, evitando que lo más perjudicial llegara a la laguna”, afirmó.

Finalmente, el consejero agradeció el trabajo de los más de 300 efectivos —entre brigadas forestales, bomberos y agentes medioambientales— que han intervenido desde la noche del viernes. “Gracias a su labor, colegios, residencias y centros públicos han podido reanudar hoy su actividad con normalidad”, concluyó.