CCOO alerta de la infrafinanciación de la televisión autonómica y reclama elevar la inversión hasta la media nacional

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Región de Murcia ha presentado este lunes sus alegaciones al estudio de viabilidad económico-financiera del concurso para la gestión indirecta de la televisión autonómica. El sindicato denuncia que la inversión prevista —19,9 millones anuales según el informe elaborado por KPMG— sitúa a la Región “muy por debajo de la media nacional” y advierte de que esta infrafinanciación “pone en riesgo la calidad del servicio público y la estabilidad del empleo” en el sector audiovisual.

El adjunto a la Secretaría General de la FSC-CCOO, Salvador Soto Fernández, explicó durante la rueda de prensa que el sector de la producción audiovisual en la Región de Murcia “requiere una alta cualificación profesional”, pero las condiciones laborales están regidas por el convenio estatal de producción audiovisual, que establece “las condiciones mínimas”. Soto subrayó que la atomización del sector —formado mayoritariamente por pequeñas productoras y trabajadores autónomos— dificulta la negociación de un convenio autonómico que mejore las condiciones actuales. “Lo ideal sería contar con un convenio regional o, al menos, uno específico para las televisiones autonómicas y locales dependientes de lo público”, apuntó, al considerar que “dignificar el empleo en la televisión pública es una cuestión de justicia para toda la ciudadanía murciana”.

Financiación insuficiente

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de CBM Servicios Audiovisuales, José María Andreu, centró su intervención en la financiación del servicio. Según el sindicato, el estudio de viabilidad realizado por KPMG establece un presupuesto de 19,9 millones anuales, apenas un 28 % superior al de 2019, una cifra que “no cubre las necesidades reales” del servicio. “El nuevo plan de viabilidad apenas actualiza el IPC hasta 2027, pero no contempla los incrementos necesarios para mejorar el servicio ni las condiciones laborales”, señaló Andreu.

El representante sindical recordó que, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), toda televisión pública con una inversión inferior a 15 euros por habitante experimenta un deterioro acelerado en calidad y audiencia. “En la Región de Murcia el coste actual es de 7,31 euros por habitante, frente a una media nacional de 40. Y el nuevo estudio apenas lo eleva a 12,65 euros, muy por debajo del umbral de sostenibilidad”, criticó Andreu.

CCOO propone elevar la inversión hasta 22 euros por habitante, lo que supondría un presupuesto anual de unos 35 millones de euros, una cifra que consideran “adecuada para garantizar un servicio público de calidad y fortalecer la industria audiovisual regional”. El sindicato sugiere además que la financiación de la televisión autonómica se vincule al 0,08 % del PIB regional, lo que equivaldría a unos 32 millones de euros anuales, según los cálculos de la organización.

Fuga de talento

Entre las alegaciones presentadas, CCOO reclama también que los pliegos de licitación incluyan criterios que valoren la mejora salarial y la contratación de personal, así como una revisión al alza del gasto de personal previsto. “La precariedad en el sector es alarmante: los sueldos están entre un 20 y un 40 % por debajo de los de otras comunidades y existe una fuga constante de talento”, advirtió Andreu, quien recordó que la plantilla actual de CBM “apenas supera el centenar de trabajadores y sufre una sobrecarga laboral que ha provocado un 22 % de bajas médicas, la mayoría por estrés, en 2023”.

El comité de empresa sostiene que esta situación, unida a la falta de relevo generacional y a la ausencia de un tejido audiovisual competitivo, compromete la estabilidad del servicio. “Retener el talento es urgente”, concluyó Andreu. “Si la televisión pública no mejora sus condiciones ni su financiación, perderá audiencia y arrastrará consigo a toda la industria audiovisual murciana”.