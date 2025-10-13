Salud
La Arrixaca analiza cada año más de 30.000 microorganismos
Los especialistas no pierden detalle de las ‘superbacterias’ que cogen fuerza
El trabajo de los servicios de Microbiología resulta fundamental para el estudio de microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos con el fin de diagnosticar enfermedades, identificar patógenos y evaluar resistencia a antibióticos. La jefa de sección de Microbiología y Parasitología de la Arrixaca, Genoveva Yagüe, destaca el papel que tienen los microbiólogos dentro de los equipos PROA para contribuir al uso correcto de los antibióticos y frenar el avance de las resistencias bacterianas.
En su caso, el servicio de Microbiología de la Arrixaca analiza cada año unos 30.000 microorganismos, de los cuales el 87% proceden de adultos y el 13% restante de niños.
Durante su intervención en el encuentro de antibióticos celebrado en el hospital de El Palmar, la doctora Yagüe hizo un repaso por los retos a los que se enfrentan actualmente y el aumento de resistencias o mejores tratamientos ante bacterias como pueden ser la Eschericia coli, Klebsiella; Enterobacter; o las Pseudomonas aeruginosa, entre otras.
La bacteria Escherichia coli (E. coli) vive en los intestinos de las personas y de los animales. La mayoría de las variedades son inofensivas o causan diarrea, pero otras cepas pueden causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos. En este caso, Genoveva Yagüe dice que la resistencia de esta bacteria a la amoxicilina-clavulánico es elevada en su área de salud, situándose en el 50%, mientras que el porcentaje de cepas resistentes a cefotaxima se sitúa en torno al 11% en pacientes adultos.
La Klebsiella es una bacteria que se encuentra en la flora intestinal de la mayoría de la población y que ayuda a protegernos de otros gérmenes y a hacer la digestión. Su variedad más conocida y de mayor relevancia clínica es la Klebsiella pneumoniae y en su mayoría se contagia en hospitales, llegando a causar enfermedades graves o incluso la muerte. El abuso de antibióticos ha favorecido su resistencia y ya es conocida como una ‘superbacteria’.
El Enterobacter cloacae es un microorganismo ubicuo que forma parte de la flora intestinal en humanos, y en los últimos años se ha convertido en un importante patógeno asociado a infecciones sanitarias, principalmente bacteriemia, infección respiratoria, del tracto urinario y abdominal. Suele relacionarse con brotes en UCI neonatales.
Las bacterias Pseudomonas, incluida la Pseudomonas aeruginosa, crecen en áreas húmedas, tales como fregaderos, y en soluciones antisépticas caducadas o inactivadas, estando ligadas también a material médico.
