Activan la alerta amarilla por lluvias y tormentas este lunes en el Noroeste

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este lunes. La alerta estará activa entre las 14.00 y las 20.00 horas, en la comarca del Noroeste. En concreto, el aviso prevé precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

En el resto de zonas de la Región no hay avisos activos.