Aquellos que no puedan permitirse la compra de una vivienda ahora cuentan con una alternativa de alquiler. Una opción que no implica renunciar a ser propietario, pero en la que el comprador no se lleva todo el pastel, sino una parte. La crisis de la vivienda ha propiciado un nuevo modelo de adquisición en el mercado inmobiliario, la venta de habitaciones.

Se vende casa, pero a trozos |

El portal Habitación.com, que ya funciona en Barcelona, Madrid, Valencia y Granada, ha aterrizado en la Región de Murcia, aunque, por el momento, tímidamente. La web actualmente anuncia ocho habitaciones a la venta y pertenecen a la misma vivienda en bajo, ubicada en la calle Victoria de Cartagena. El inmueble, que se vende a trozos, tiene una superficie total de 221 metros cuadrados y cuenta con 8 habitaciones, las cuales se ofertan por separado. El cuarto más barato es de 25 m2 y se ofrece por 44.200 euros (sin gastos e impuestos), mientras que el más caro, de 32 m2, se vende a un precio de 48.700 euros. Todas las habitaciones están amuebladas, cuentan con baño privado, una pequeña cocina y acceso a una terraza común. Así, adquirir una de ellas permite tener un espacio propio, pero compartiendo techo y terraza con otras personas.

El alquiler pasa a inversión

La idea de Habitación.com surgió en 2023 fruto de una experiencia personal. Ambos fundadores, Uri (CEO) y Anna (COO), vivían de alquiler en habitaciones: «Destinábamos prácticamente todos nuestros ingresos a algo que, al final del mes, no nos dejaba nada en propiedad. Y veíamos que muchos jóvenes estábamos en la misma situación: sin capacidad real de ahorro y con pocas opciones de acceso a la vivienda», cuenta Uri a esta redacción.

El objetivo del portal web es transformar el alquiler en inversión y el CEO lo ilustra con un ejemplo: «Alguien que paga 450€ al mes en alquiler destina 5.400€ al año sin obtener nada a cambio; si compra una habitación, con esa misma cuota estará generando un patrimonio que, en cinco años, puede suponer un ahorro superior a 20.000€ en caso de venta». Sobre los precios, señala que están marcados por el mercado. «Actuamos como intermediarios, pero el precio no lo fijamos nosotros ni el propietario directamente, sino un tasador externo que valora la propiedad según las condiciones del mercado», afirma. El fundador señala que la acogida está siendo «muy positiva» y añade que «desde nuestros inicios hemos vendido casi 200 habitaciones y esperamos cerrar el año con unas 300. Y tenemos a más de 27.000 personas en lista de espera interesadas en comprar una habitación, lo cual creemos que es muy buena señal».

Expansión en la Región

Sobre la llegada del portal a la Región, Uri resalta que «hay una demanda habitacional muy importante, pero nuestra estrategia de expansión siempre empieza con pocas unidades, así validamos que el mercado absorbe nuestro producto». Su intención es ir ampliando «poco a poco, de forma orgánica y sostenible» su presencia en la comunidad: «Ahora mismo, estamos estudiando lanzar varias unidades adicionales, dada la rápida aceptación que hemos tenido».