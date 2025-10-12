Reparto de agua potable: estos son los lugares donde los vecinos pueden llenar botellas y garrafas

La dana Alice ha dejado un rastro en carreteras y redes de suministro de la Región. Unas 100.000 personas continúan sin fecha para recuperar el suministro de agua potable y, por ello, se están habilitando puntos a los que los ciudadanos pueden acudir a llenar botellas y garrafas.

En Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar se han visto afectadas todas las tomas de agua, detallaron fuentes de la Mancomunidad de canales del Taibilla a esta Redacción. A estas poblaciones se suman varias pedanías de Murcia y Torre Pacheco.

El reparto de agua se realiza, en Los Alcázares, frente al Ayuntamiento y en la plaza Miguel de Cervantes de Los Narejos, y en San Pedro del Pinatar, en la explanada de Lo Pagán y en El Mojón, en concreto, en dos puntos ubicados en la calle Veleta con calle Atila y en la calle Catamarán.

Por su parte, en San Javier se han habilitado puntos de reparto en el aparcamiento de los Juzgados, en la calle Enrique Granados; en Roda en el parking del Centro Cívico; en El Mirador en la explanada de Centramirsa; en Santiago de la Ribera, en la zona del Mercado, en la avenida Federico Guirao con avenida Patrulla Águila; y, en La Manga, junto al Peke Park, en el camino Dársena con Gran Vía. El suministro se realiza mediante grifos conectados a la red de Cartagena, no afectada.

Asimismo, en diversas pedanías de Torre Pacheco se han habilitado también estos puntos en los centros cívicos de Dolores de Pacheco, San Cayetano y, a partir de mañana, en el de Balsicas. Además, en El Jimenado el reparto será en la plaza de la Iglesia, y en Roldán, también plaza de la Iglesia, en el Centro Cívico y en el resort de Las Terrazas de La Torre.