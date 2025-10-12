La Región viaja a Dubai en busca de inversión tecnológica

La Región de Murcia participará del 13 al 17 de octubre en GITEX Global 2025, la mayor convención tecnológica del mundo que tiene lugar en Dubái, indican desde la Comunidad, con una misión comercial e institucional encabezada por el Gobierno regional.

El objetivo de esta misión es «impulsar la proyección internacional del ecosistema innovador de la Región de Murcia, reforzar la colaboración con entidades internacionales y atraer inversión hacia el tejido tecnológico y emprendedor de Región», según destacó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

La delegación regional estará compuesta por seis ‘startups’, dos inversores, un cluster, que es un grupo de empresas e instituciones relacionadas y concentradas geográficamente, que compiten en un mismo negocio, y dos centros tecnológicos, que presentarán sus proyectos en un entorno donde se dan cita cerca de 200.000 profesionales, empresas tecnológicas, inversores y representantes institucionales de más de 100 países.

La consejera manifestó que «la Región de Murcia cuenta con un ecosistema innovador cada vez más dinámico y competitivo. Estar presentes en un evento como GITEX Global nos permite situar a nuestras empresas y ‘startups’ en el mapa mundial de la tecnología. El Gobierno regional está plenamente comprometido con el impulso del emprendimiento tecnológico y la internacionalización del talento regional», añadió.

Durante la misión, la delegación institucional mantendrá encuentros con entidades, empresas y fondos de inversión vinculados a sectores estratégicos para la Región, con el fin de alcanzar acuerdos de colaboración en materia de innovación, digitalización y emprendimiento.

En paralelo se celebra GITEX North Star Dubai, la plataforma de inversión y ‘startups’ más grande del planeta.