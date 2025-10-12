A la Región le sobra luz para la fotovoltaica y le "faltan cables"

La descarbonización y la consolidación de las energías verdes se han postulado como uno de los principales pilares sobre los que, tras la irrupción de las nuevas (o no tan nuevas) tecnologías, construir un avance social y medioambiental sólido. El sol, la materia prima más potente del país, y por supuesto de la Región de Murcia, se presenta como el aliado perfecto para hacer de uno de estos modelos energéticos, el fotovoltaico, un modelo a seguir. Pero pese a las envidiables condiciones que en el territorio murciano se presentan (más de 3.300 horas de sol al año), la ausencia de electrificación y la necesidad de nuevas redes que permitan esa conexión entre productores y consumidores propicia que la demanda sea bastante superior a una oferta que lamentablemente se desperdicia.

Con el objetivo de dar a conocer la problemática y exponer posibles soluciones, el diario La Opinión organizó este viernes, en colaboración con Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), una mesa de expertos, moderada por el periodista José Antonio Sánchez, en la que participaron Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Comunidad Autonómico de la Región de Murcia; Miguel Ángel Martínez, presidente de Anpier; Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur; Javier Celdrán, director Región de Murcia en PriceWaterhouseCoopers (PwC) España; y Ángel Pallarés, jefe de Zona en Murcia de la distribuidora del grupo Iberdrola i-DE.

La apuesta decidida de 62.000 familias de toda España, allá por el año 2007, por iniciar un camino para transformar la energía hasta ahora convencional, de origen fósil principalmente, fue destacada por el presidente de Anpier, quien agradeció a esos «pioneros» el «regalo de valor incalculable que han hecho a la sociedad con la reducción de costes que propiciaron sus primeras inversiones de cara a la instalación de paneles solares fotovoltaicos, de parques solares y del autoconsumo». «Fue un llamamiento que hizo la Unión Europea para trabajar con fuentes de energía limpias y renovables. Una energía que además fuera social y distribuida, que no solo estuviera en manos de las grandes compañías eléctricas, sino que junto a ellas hubiera pequeños operadores que produjeran energía exclusivamente limpia. Se inició esa andadura verde y limpia para explotar el sol, una de las mayores riquezas de nuestro territorio. Fue y sigue siendo una historia de éxito, pero fuimos duramente castigados con retroactividad normativa que a día de hoy no se ha subsanado. Unos recortes retroactivos que han mermado de media los ingresos hasta un 30%», explicó Miguel Ángel Martínez.

Pero ahora se da la situación de que tenemos un exceso de oferta de energía limpia cuando no hay demanda por parte de la sociedad, empresas y familias. No termina de implementarse el vehículo eléctrico ni de haber una electrificación de los procesos industriales. Se suma que, en la Región de Murcia, hoy por hoy, contamos con redes muy escasas que propician el colapso. «Hoy, producir energía fotovoltaica, limpia, está llevando a los propietarios de esos proyectos a entrar en situaciones de impagos. Hemos llegado al esperpento de que producir en horas solares tiene precio cero o negativo», añadió el presidente de Anpier, quien animó a que la apuesta por el autoconsumo en la Región de Murcia siga siendo decidida.

Comunidades energéticas

La Región de Murcia ha sufrido tradicionalmente un déficit de estructura energética que, con el tiempo y la electrificación de la actividad, ha ido demostrando la incapacidad de atender el crecimiento de los últimos años. Por ello, tal y como afirmó Juan María Vázquez, desde la Dirección General de Industria y Energía se trabaja para definir dónde es necesario apuntalar esa columna vertebral energética. «Producimos el 6% de la energía fotovoltaica del país. El 45% de nuestra energía generada es de origen renovable. Con una nueva y renovada red eléctrica, con una Ley de Simplificación Administrativa, ayudamos a que el equilibrio del sistema eléctrico sea una realidad», explicó el consejero.

Aunque todavía queda camino que recorrer en relación a las comunidades energéticas, pues de las 659 existentes en toda España, tan solo 3 se encuentran en la Región de Murcia, «podemos destacar que somos la comunidad autónoma con más instalaciones fotovoltaicas participadas por pequeños accionistas de España. Y eso es un ejemplo de economía social aplicada a la energía fotovoltaica», añadió Vázquez.

Un sector emergente

«Una comunidad energética se puede crear como asociación o como cooperativa, y creo que esta última le puede dar una dimensión mayor al proceso. Se comienza con el autoconsumo compartido, pero se continúa con la gestión y acumulación de energía, respuestas a la demanda para descongestionar la red eléctrica, o posibilidades de limitación de potencia de los usuarios. Todo ello hace de la cooperativa la comunidad energética con mayor potencial para desarrollar», afirmó durante su intervención Juan Antonio Pedreño.

Como uno de los seis sectores emergentes de la Región de Murcia para los próximos 10 años, el energético «merece el compromiso de todos para hacerlo crecer», comentó el presidente de Ucomur.

Javier Celdrán, por su parte, destacó durante la mesa de expertos que «la Región de Murcia ha apostado tanto por la energía fotovoltaica hasta el punto de que hay tanta generada que no somos capaces de rentabilizarla. Ese ritmo de generación, si seguimos en esta dinámica, se verá frenado por lógica de inversión», comentó el director en la Región de Murcia de PriceWaterhouseCoopers (PwC) España.

Un problema que tiene su raíz en el consumo, y es que «no estamos consiguiendo que sectores industriales tradicionales utilicen más la electrificación como manera de funcionar, tirando de combustibles fósiles para obtener la energía que necesitan». «Nos encontramos con redes anticuadas y problemas regulatorios que impiden al sector privado realizar inversiones porque las condiciones no son lo suficientemente atractivas. La transición energética no se juega en los paneles solares, sino en los cables que conectan esa energía con la sociedad. La economía y competitividad de nuestro país no será si no somos capaces de mejorar el entorno regulatorio y de inversión en la red de distribución», apuntó Celdrán.

Ángel Pallarés también incidió en el significativo retraso en inversión en redes que sufre España: «Durante el año pasado vimos un aumento exponencial de las peticiones de consumo que se han tenido que denegar por falta de capacidad. Los mapas de consumo publicados en septiembre reflejan que, para consumo, no solo para generación, la mayoría de nudos carecen de capacidad de abastecimiento».

El jefe de Zona en Murcia de i-DE, distribuidora del grupo Iberdrola, explicó que «estamos en un momento clave para crear una red de futuro que permita verter toda esa energía renovable que es tan necesaria, atender todas las solicitudes de consumo que requiere la industria y que permita el proceso de descarbonización». «Cuando llegue la tecnología, tenemos que asegurarnos que quien tome la decisión de descarbonizarse tenga redes con las que se pueda atender esa demanda», concluyó Pallarés.