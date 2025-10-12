Reclaman subestaciones para asegurar el futuro industrial del Arco Noroeste

La propuesta de la planificación de la Red Eléctrica 2025-2030, que ha sido presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica, corrige el déficit de infraestructuras que durante años ha limitado el desarrollo industrial en la Región de Murcia. Sin embargo, a pesar de los avances, el Gobierno regional ha detectado dos carencias graves que serán objeto de alegaciones durante el periodo de información pública, abierto hasta el próximo 16 de diciembre.

Según ha explicado el Ejecutivo autonómico, la primera debilidad se centra en la zona central de la Región, especialmente en la Vega Media y el Valle de Ricote, áreas estratégicas por su potencial industrial y demográfico.

La nueva planificación excluye la subestación solicitada al norte de Murcia, necesaria para repotenciar la red en estas comarcas, especialmente tras la construcción del Arco Noroeste.

Además, tampoco se contempla la ampliación de la subestación de Campos del Río, actuación que habría contribuido a aliviar la situación crítica de la distribución eléctrica en la zona. El Gobierno regional avanzó que reclamará que la subestación de Ulea, prevista inicialmente para garantizar la electrificación ferroviaria de la conexión Murcia-Madrid por Chinchilla, amplíe su función para cubrir la falta de capacidad eléctrica en esta comarca.

Otra carencia señalada es la ausencia del denominado «eje translevantino», que tendría que conectar la provincia de Alicante, a través de la subestación de Rocamora, con la futura subestación de Espinardo en Murcia. Esta línea se considera fundamental para mallar la red de la ciudad de Murcia, garantizar su estabilidad y acompañar el crecimiento de la población capitalina.

La segunda gran carencia se encuentra en la zona de la costa murciana, donde la planificación no incluye actuaciones en el entorno del Mar Menor, una región especialmente tensionada por el crecimiento residencial y turístico. Según la Comunidad, la falta de infraestructura eléctrica en esta zona podría condicionar su desarrollo económico y residencial, por lo que solicitará al Ministerio que se incorpore una nueva subestación que garantice la capacidad necesaria.

Asimismo, se ha detectado la ausencia de la ampliación de la subestación de Carril, en Lorca, que daría apoyo a la red de la costa de Águilas, Lorca y Mazarrón, una zona donde el consumo eléctrico aumenta de forma significativa en verano, llegando incluso a sufrir cortes de suministro. La Comunidad ha subrayado que esta actuación es imprescindible para asegurar la estabilidad y la continuidad del servicio en una de las áreas más tensionadas de la Región de Murcia.

A pesar de estas carencias, el Gobierno regional valora positivamente los avances logrados en la planificación estatal, que incorporan muchas de las demandas de Murcia en subestaciones estratégicas como Argos, Cartago y la mejora de la red para proyectos de hidrógeno verde y energías limpias. Sin embargo, los responsables autonómicos lamentan el retraso acumulado en la presentación del documento y recuerdan que la Región sigue enfrentando un colapso histórico en su red eléctrica.

El Ejecutivo regional ha insistido en que no renunciará a ninguna de sus reivindicaciones, ya que garantizar la capacidad eléctrica es clave para sostener el crecimiento industrial y urbano de la Región de Murcia. Desde el Gobierno regional lo tienen muy claro: «Tenemos que asegurar que la infraestructura eléctrica acompañe el desarrollo económico y social de toda la Región, y que ninguna comarca quede al margen del futuro energético».

Con la apertura del periodo de información pública, la Comunidad Autónoma presentará sus alegaciones técnicas para tratar de corregir las carencias detectadas y reforzar la red eléctrica en las zonas más sensibles. La Región busca así que la planificación estatal no solo consolide los avances recientes, sino que garantice la estabilidad y el crecimiento de todo el territorio regional en la próxima década.