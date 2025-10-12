La agenda de la Princesa de Asturias durante el mes de octubre viene cargada de actos relevantes, que compagina con su vida académica en la Academia General del Aire, y la celebración de sus veinte años.

El otoño de Leonor ha comenzado estrenando el título de Princesa de Viana con una histórica visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra, donde conoció directamente el territorio que conforma su título de herencia, que ostenta desde hace once años aunque es la primera vez que lo utiliza, y recuperó la visibilidad institucional de Princesa de Viana subrayando el compromiso de la Corona con la Región.

Allí brilló con luz propia, conquistó su principado con elegancia y serenidad, y levantó pasiones entre los navarros por su cercanía.

En cada acto Leonor crea vínculos que conectan con los jóvenes. Todos quieren un selfi con ella y es, a veces, la propia princesa quien los hace dando siempre facilidades con su habitual sonrisa.

En esta visita oficial se ha apreciado el crecimiento institucional de la heredera de la Corona, muy importante para su futuro reinado.

Unos días después, el uno de octubre, asistió al acto de Apertura de curso de la Academia General del Aire, donde pasó totalmente desapercibida. Sentada en la última fila comentaba detalles con los alumnos más próximos, quienes la tratan como una compañera más tal como les han indicado los mandos reforzando que no pierdan la oportunidad de hablar con ella.

Este domingo, junto a los Reyes y la Infanta Sofía, asistirá a los actos del día de la Fiesta Nacional. Este año lo hará con un uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire con cordones dorados, Toison de Oro y las Grandes Cruces de Carlos III, del Mérito Militar y del Mérito Naval.

Días después, del 23 al 25 de octubre tiene su cita anual con Asturias. Unos días cargados de actividad con la Entrega de los Premios Princesa de Asturias, la joya de la corona de sus actividades oficiales. Cada año esta visita a Asturias la hace muy feliz, porque según sus palabras: «Es, además, la tierra que da nombre al título que ostento como Heredera de la Corona, al igual que hizo mi padre, el Rey, durante tantos años. Y yo lo hago ahora con responsabilidad; me siento muy honrada con ello. Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles. En mi casa, las palabras España y Asturias siempre están unidas con la misma fuerza con la que las ha unido la historia. Así lo siento en mi corazón».

El 31 de octubre Leonor de Borbón cumplirá 20 años, al ser viernes, y dado que el horario de la Academia General del Aire permite a los alféreces poder salir desde el viernes por la tarde hasta el domingo, es probable que se desplace a Madrid por la tarde y llegar a tiempo de celebrarlo en familia. Aunque antes sus compañeros le habrán cantado el Cumpleaños Feliz y la habrán felicitado porque, además, no siempre cumple los años una princesa en la AGA.

Si cuando alcanzó la mayoría de edad se acuñaron monedas conmemorativas y se realizó una emisión de sellos de correos con su imagen. Para este cumpleaños ya tiene una muñeca vestida con el uniforme militar.