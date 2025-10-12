La nueva planificación eléctrica cambia el mapa energético de la Región.

La Región de Murcia ha logrado que el Ministerio para la Transición Ecológica incorpore a la planificación de la Red Eléctrica 2025-2030 la mayoría de las propuestas reclamadas desde hace más de dos años. El documento, clave para el futuro energético e industrial de la comunidad, acumulaba más de un año de retraso desde que Red Eléctrica lo entregó al Ministerio en octubre del año 2024.

Según el primer análisis del Gobierno regional, la propuesta recoge el 74% de las actuaciones solicitadas, con 34 de las 46 infraestructuras incluidas en el documento remitido a la empresa estatal. «Es un paso decisivo que demuestra que Murcia ha sabido hacer los deberes y presentar propuestas serias, fruto de un intenso trabajo técnico», subrayó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para conocer el borrador de la propuesta inicial.

Este encuentro sirvió para perfilar los detalles de la planificación que, según Vázquez, responde a las principales demandas del tejido industrial murciano y permitirá presentar alegaciones antes de su publicación definitiva. «Con estos proyectos avanzamos hacia el futuro energético e industrial de nuestra tierra, generando riqueza y empleo», afirmó el consejero.

Dos hitos estratégicos

Entre los avances destacan dos compromisos que la Región logró arrancar al Ministerio. El primero pone fin al desierto energético del Noroeste, una de las zonas más afectadas por la falta de infraestructuras. La nueva subestación Argos (Caravaca de la Cruz), que conectará la Región con Andalucía y Castilla-La Mancha, cerrará el anillo eléctrico de Campos del Río y aprovechará el potencial fotovoltaico de la comarca.

El segundo avance se centra en el Valle de Escombreras, donde el colapso de la red limitaba el desarrollo industrial y frenaba proyectos de hidrógeno verde. La subestación Cartago garantizará la energía necesaria para impulsar la descarbonización industrial y facilitar el crecimiento de la nueva industria limpia. «Esta infraestructura es clave para consolidar a Murcia como referente en la transición energética», sostiene fuentes autonómicas.

Desde la Comunidad recuerdan que la Región partía de una situación «insostenible», tras años de abandono inversor del Ministerio, que provocaron un colapso reconocido por las distribuidoras. «Hemos sufrido un apagón histórico y una red saturada. Era urgente revertir ese escenario y lo hemos conseguido con trabajo y planificación», señalan estas fuentes.

Los proyectos incluidos en el borrador estatal responden directamente a las necesidades detectadas en el Plan Industrial de la Región, elaborado para reforzar a la industria como motor de empleo, crecimiento y sostenibilidad.

Según Vázquez, la planificación estatal incorpora proyectos estratégicos irrenunciables que permiten avanzar en el desarrollo industrial y energético de la Región. Las nuevas actuaciones garantizarán la energía necesaria para seis grandes proyectos industriales de transición energética, esenciales para mantener el liderazgo regional en este ámbito.

La planificación también contempla la electrificación ferroviaria de la conexión entre Murcia y Madrid por Chinchilla, fundamental para la movilidad sostenible y la competitividad logística. «Es una infraestructura estratégica que reforzará el papel de Murcia como nodo industrial y de transporte», señalan.

Además, se incorporan otras demandas del tejido empresarial en torno al refuerzo de líneas de alta tensión y la mejora de la evacuación energética en varios polígonos industriales.

Papel esencial en la red

El consejero insistió en que la Región de Murcia es estratégica para la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico español, como quedó demostrado durante el apagón nacional de 2023, cuando los ciclos combinados murcianos sostuvieron el suministro en momentos críticos.

A ese papel se suma el peso de la energía fotovoltaica, ya que Murcia representa el 6% de la generación solar de España, y la importancia de la infraestructura de gas natural de Cartagena, uno de los principales puntos de entrada y almacenamiento del país. «No reconocer la importancia de Murcia en la red nacional sería un error que pondría en riesgo a todo el país», advirtió el consejero Vázquez, quien aseguró que la planificación 2025-2030 «es resultado de un esfuerzo colectivo» que implica tanto a la Administración regional como a los sectores productivos. «El trabajo serio realizado durante los últimos dos años ha permitido que nuestras demandas sean atendidas», subrayó.

Autosuficiencia energética

La planificación supone un punto de inflexión en la modernización energética, que permitirá un salto en autosuficiencia y competitividad industrial. La combinación de nuevas subestaciones, líneas de transporte y proyectos de innovación reducirá cuellos de botella, atraerá inversión y fomentará el desarrollo de tecnologías limpias.

La propuesta estatal, de más de 1.000 páginas, ya ha sido sometida a consulta pública antes de su aprobación definitiva.

Desde la Comunidad Autónoma ya se preparan alegaciones técnicas para reforzar algunos proyectos que «aún necesitan mayor compromiso inversor por parte del Estado».

Mientras tanto, el Gobierno regional celebra que, tras años de retrasos y desatención, la Región de Murcia por fin entra de lleno en la agenda energética nacional. «Hoy podemos decir que Murcia tiene voz y futuro en la planificación eléctrica de España», señaló en su momento Vázquez.

Cabe recordar que la Región partía de un punto muy complicado. La saturación de la red eléctrica regional está colapsada en un 82,4%, es decir, prácticamente no quedan márgenes para conectar nuevos proyectos.

A esta situación contribuyó la escasa inversión de los últimos años. Con el vigente Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, el Gobierno central destina a la Región tan solo el 0,93% de la inversión total del país: 69,1 millones de euros sobre un total de 7.453 millones. Y la realidad es aún peor: de esa ya escasa inversión, solo se han materializado 25,7 millones, lo que supone el 0,34% de la ejecución nacional. En total, en el año 2024, de casi 1.000 millones invertidos en toda España, solo 8,3 millones llegaron a la Región de Murcia.