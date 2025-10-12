«La nueva forma de ser princesa», dice en sus redes sociales la empresa de juguetes de Onil, que la ha creado, y añade que presentan a Leonor militar, un lanzamiento muy especial con el que rendimos homenaje a la ilusión, la tradición y la fuerza de nuestras raíces.

«Una nueva forma de ser princesa» es sin duda una referencia acorde con los tiempos que vivimos en la que la visten de militar, profesión por la que hoy se inclinan muchas chicas de su edad, y no se han decantado por una muñeca vestida de princesa Frozen, propio de otras épocas en las que sería impensable, y hasta se consideraría una falta de respeto vestir a la heredera con uniforme militar.

La figura de la princesa Leonor ha ganado más visibilidad desde que ha ingresado en el Ejército que, de alguna manera, la ha acercado a los españoles, después de una infancia con escasas apariciones públicas. También ha ayudado mucho a que más jóvenes, y sobre todo chicas, se decidan a ingresar en las Fuerzas Armadas.

En este sentido recientemente se ha dado a conocer que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñará una pieza especial para celebrar el XCVII Crucero de Instrucción Juan Sebastián Elcano: en el anverso muestra un retrato de la Princesa vestida con el uniforme de guardiamarina y de perfil hacia la izquierda.

Y en el entorno de la Armada, la productora de Ana Rosa Quintana ha grabado una serie ambientada en la Escuela Naval de Marín e inspirada en la estancia de Leonor como guardiamarina.

Aunque no está centrada en la propia princesa, hay una protagonista que la recuerda físicamente.