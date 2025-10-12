Graciano García: "Destaco la convicción con la que la princesa expresa lo que dice en el discurso de entrega de premios"

Graciano García puso en marcha su idea de crear, en unión de un grupo de asturianos y con la ayuda de Sabino Fernández Campo, una fundación que, bajo la denominación de Fundación Príncipe de Asturias (Fundación Princesa de Asturias desde octubre de 2014) tiene como objetivos primordiales consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España y contribuir a la exaltación y promoción de los valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal. Desde 1981, como símbolo de su carácter y sus fines, concede los Premios Príncipe de Asturias (Premios Princesa de Asturias desde octubre de 2014). Estos galardones están destinados a premiar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, equipos de trabajo o instituciones en el ámbito internacional.

Director desde su creación hasta diciembre de 2009, en que fue nombrado Director Emérito Vitalicio, Graciano García vive la ceremonia de entrega de los premios con emoción y satisfacción, al comprobar que su intuición iba bien encaminada, y cómo han alcanzado la universalidad de los valores que fomenta la Fundación.

Este año los premios cumplen 45 años, ¿cómo valora la evolución de los mismos y su proyección internacional?

Los premios constituyen un éxito total. Son conocidos en todo el mundo como los más importantes tras los Nobel. Los medios de comunicación más importantes se hacen eco de las decisiones de los Jurados, el número de candidaturas crece cada año, son más relevantes cada edición los candidatos, y son muy importantes las instituciones y entidades que los proponen. No olvidaré nunca Aquel 24 de septiembre de 1980 en el que nació la Fundación Príncipe de Asturias, hoy Princesa de Asturias, fue un día muy largo para mí. Comenzó cuando el alba aún no había despertado a los riscos del monte Aramo. Serían las seis de la madrugada cuando sonó el teléfono que tenía en la mesita de noche y escuché: ‘Hoy es el día más importante de tu vida’. Me lo decía Teodoro López Cuesta, entonces rector de la Universidad de Oviedo. Hoy puedo decir que así es.

¿Qué edición ha sido la más emotiva?

Todas las ediciones son diferentes pero todas tienen una gran emotividad. Para mí, tal vez la más emocionante fue la primera por muchas razones, y la más especial fue que el discurso de la Fundación lo pronuncié yo.

Desde 2019 pronuncia el discurso la princesa ¿cree que los premios se han aproximado más a los jóvenes?

No lo sé. No hemos estudiado ese aspecto.

Como promotor de la Fundación y de los premios, ¿qué siente cuando contempla la admiración que los premiados manifiestan a la princesa Leonor?

Siempre me alegra lo que sea bueno para alguien. En este caso, de manera especial.

¿Qué destacaría de los discursos de la princesa Leonor en la ceremonia?

Lo bien que pronuncia y la convicción con la que expresa lo que dice.

¿Qué anécdota sobresale de estos 45 años?

Lo que un día me dijo Felio Vilarrubias, ya fallecido, que era el responsable del protocolo: lo mucho que había que sufrir para hacer el bien.

La Fundación ya es imprescindible para Asturias, ¿cree que repercute en toda España?

El rey dijo en uno de los discursos que pronunció en una de las entregas de los Premios que la Fundación era ante el mundo una gran obra de los españoles unidos.