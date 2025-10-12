FADE organiza nuevas jornadas volcadas en la comunicación

La cooperación internacional cobra vida este mes en la Región de Murcia con las jornadas ‘Humanizando la cooperación: comunicando desarrollo’, un encuentro, que se celebrará los martes 14 y 21 de octubre en el Museo Arqueológico de Murcia. Este evento desarrollado por la Fundación FADE busca acercar historias reales, proyectos transformadores y nuevas formas de comunicar la solidaridad. Uno de los objetivos de las jornadas es mostrar que la cooperación internacional tiene un enorme potencial de atracción si se comunica bien. Los cooperantes participantes en las jornadas explicarán tanto el valor transformador como el impacto personal y social que conlleva implicarse en estos proyectos internacionales.

Según datos recopilados por diversas Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) con sede en la Región, más de 300 cooperantes murcianos han participado activamente en proyectos de desarrollo en la última década. Solo en los últimos cinco años, se han desarrollado unos 60 proyectos, y el número de personas que han decidido implicarse sobre el terreno ha crecido un 25%, impulsado por una mayor conciencia social, programas de voluntariado internacional y el compromiso académico de las universidades con la educación para el desarrollo.

La entrada es libre hasta completar aforo, pero se recomienda realizar inscripción previa online, a través de la web de FADE. Además, las horas de participación son acumulables para obtener créditos de libre configuración para la Universidad de Murcia.