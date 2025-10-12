La dana Alice deja una carretera cortada y daños en zonas agrícolas del Mar Menor

La dana Alice no ha dejado daños personales, aunque ha afectado a diferentes zonas agrícolas en el entorno del Mar Menor, entre las que se encuentra El Mirador, en San Javier, uno de los epicentros del episodio.

"Lo más importante es que no hemos tenido ninguna pérdida humana, ni ningún daño personal”, destacó el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en su visita esta mañana las zonas más afectadas junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo.

“Todos los dispositivos están trabajando y atendiendo a la población, ayudando a recuperar la normalidad”, indicó el presidente autonómico. Este fin de semana, se ha desplegado un dispositivo compuesto por 180 efectivos y 50 unidades de maquinaria para despejar las carreteras y recobrar la normalidad en la vía pública lo antes posible.

Cabe señalar que el presidente de la Región de Murcia ha mantenido a primera hora de la mañana una reunión con los consejeros del Gobierno regional, que también se han desplazado a los municipios más afectados.

Sólo una vía cerrada al tráfico

En relación con la red regional de carreteras, “tanto el servicio de carreteras como las brigadas forestales y los agentes medioambientales están despejando todos los arrastres y limpiando todas las vías”, explicó López Miras. En este momento sólo permanece una carretera cortada, la RM-F29, que conecta San Javier con Torre Pacheco.

De forma paralela, hoy se están inspeccionando todos los centros sanitarios y educativos para garantizar que mañana se puedan retomar las clases y la atención a los pacientes con normalidad.

Sobre el estado del Mar Menor, el próximo miércoles se celebrará un Comité de Asesoramiento Científico para evaluar los primeros datos.