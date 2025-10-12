Cumbre nacional del turismo de congresos en Murcia y Cartagena

La primera edición del nuevo encuentro nacional ‘Conecta ONE-TO-ONE’ reunió en el Hotel Nelva de Murcia y el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena a un centenar de profesionales del sector MICE (turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos), entre compradores y proveedores de servicios especializados de toda España. El evento incluyó reuniones estratégicas, mesas de debate, ponencias de expertos como Cipri Quintas y Javier Luxor y actividades experienciales para los participantes.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, señaló que la elección de la Región de Murcia para celebrar esta primera entrega de ‘Conecta ONE-TO-ONE’ vuelve a poner de relieve el potencial de la Comunidad como destino de congresos y eventos, consolidando la marca MICE Región de Murcia, «impulsando la profesionalización del sector regional y reforzando su visibilidad ante empresas líderes del mercado nacional».

Según los últimos datos de la Comunidad, las ciudades de Murcia y Cartagena acogieron durante 2024 un total de 1.289 reuniones profesionales, entre congresos, convenciones y jornadas, con una asistencia superior a los 195.000 participantes, un 26 por ciento más que el año anterior. A lo largo del evento se celebraron 50 citas profesionales preagendadas entre compradores con alto poder de decisión en grandes empresas nacionales y proveedores, de los que once son regionales.