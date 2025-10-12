Cuidar el Mar Menor desde el espacio

Rubén Moyano, Jorge López, Jovan Kuzmanović y Teresa Mateo son los miembros que forman ‘Lost Frequencies’, el equipo campeón del desafío planteado por la NASA en la Región de Murcia el pasado fin de semana. Esta victoria les asegura un puesto en la competición internacional en la que podrían ganar un viaje a las instalaciones de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. El proyecto que les hizo alzarse con su primera victoria es un visor capaz de localizar los elementos o factores contaminantes que se vierten a las aguas del Mar Menor, a través de imágenes satelitales que ofrecen los dispositivos en órbita de la Estación Espacial Europea.

Según explica Moyano, que junto a su compañero Jorge López, cursa el Doble Grado de Informática y Matemáticas en la Universidad de Murcia (UMU), «nuestro valor radica en ir a la raíz del problema: en lugar de medir solo el daño, detectamos el uso anómalo de fertilizantes, trazamos las rutas de escorrentía de sedimentos y detectamos cambios en el uso del suelo».

Además, añade que, durante la realización del concurso de NASA, trabajaron con imágenes de la dana de 2019, siendo capaces de agrupar dentro de un mapa todos los sedimentos que produjo la escorrentía para que el usuario final pudiera ver de forma interactiva todas las capas. Indica que esto es posible gracias a la utilización de la «tecnología que ofrecen los satélites SAR», una especie de radar espacial que «permite ver a través de las nubes y monitorear la cuenca durante las lluvias torrenciales, cuando ocurre la peor entrada de nutrientes».

Comenta López que el uso de los datos que ofrecen estos dispositivos espaciales permite reducir los costes a las administraciones a la hora de monitorizar la situación. «Le estamos restando complejidad para que personas sin conocimientos técnicos puedan trabajar con datos satelitales abiertos de la Estación Espacial Europea», Moyano añade que «procesar los datos de los satélites SAR de la modalidad Sentinel es prácticamente gratuito, con lo que supone el ahorro en la implantación de un análisis in situ, con máquinas que requieren gastos de mantenimiento e inversión».

Asimismo, López señala que el visor que han desarrollado es «perfectamente aplicable a otros entornos de la Región de Murcia». «Lo bueno es que el satélite no está fijo en el Mar Menor, sino que toma datos e imágenes de todo el planeta», por lo que «no vemos ningún límite a la aplicabilidad de esta herramienta».

El origen del proyecto proviene de la infancia de Jorge López y Rubén Moyano. Los dos veraneaban de pequeños en las localidades de Los Alcázares y Santiago de la Ribera, respectivamente. Por lo que han sido testigos del brillante pasado del Mar Menor y su deterioro hasta su estado actual.

De hecho, explican que el inicio de su presentación ante el jurado fue una foto de Jorge con tres años, junto a su familia, en un atardecer en la isla Perdiguera. Esto reconocen que fue «el gancho» de la presentación. «Era el mensaje que queríamos dar: volver a los recuerdos que teníamos cuando éramos pequeños y que las futuras generaciones puedan sentir eso también», precisa López, que añade que «ayudar al Mar Menor es la principal motivación para desarrollar esta herramienta».