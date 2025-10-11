Alerta meteorológica
Los vecinos evacuados de Villas Caravaning por la dana Alice vuelven a sus casas
Tan solo tres personas, vecinos de Bahía Bella y de avanzada edad, no regresan a las viviendas al comprobarse que no era seguro hacerlo
Tras la alerta de nivel rojo por peligro de lluvias extremo vivido durante buena parte de la jornada de este viernes, que obligó a evacuar a una treintena de personas residentes en Villas Caravaning, Cartagena trata de volver este sábado a la normalidad, mientras el dispositivo municipal continúa trabajando en la recuperación de las zonas más afectadas, indica el Consistorio de Cartagena.
A primera hora de la mañana, los evacuados, que habían sido atendidos y alojados en el polideportivo de Cabezo Beaza, regresaban a sus casas después de la inspección realizada por técnicos de Infraestructuras y de Servicios Sociales, decisión que se ha adoptado tras comprobar que los accesos estaban practicables y podían volver en condiciones de seguridad. Tan solo tres personas, vecinos de Bahía Bella y de avanzada edad, no han vuelto a sus casas al comprobarse que no era seguro para ellas.
Los puntos de asistencia habilitados por el Ayuntamiento con personal de Servicios Sociales para atender a los vecinos en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Los Nietos y en Los Urrutias ya han cerrado sus puertas, una vez que ha pasado el peligro en la zona. Desde las 8 de la mañana, el nivel de alerta ha bajado a amarillo, hasta la medianoche de hoy sábado, concretan fuentes municipales.
