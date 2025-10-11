Los vecinos evacuados de Villas Caravaning por la dana Alice vuelven a sus casas

Tras la alerta de nivel rojo por peligro de lluvias extremo vivido durante buena parte de la jornada de este viernes, que obligó a evacuar a una treintena de personas residentes en Villas Caravaning, Cartagena trata de volver este sábado a la normalidad, mientras el dispositivo municipal continúa trabajando en la recuperación de las zonas más afectadas, indica el Consistorio de Cartagena.

A primera hora de la mañana, los evacuados, que habían sido atendidos y alojados en el polideportivo de Cabezo Beaza, regresaban a sus casas después de la inspección realizada por técnicos de Infraestructuras y de Servicios Sociales, decisión que se ha adoptado tras comprobar que los accesos estaban practicables y podían volver en condiciones de seguridad. Tan solo tres personas, vecinos de Bahía Bella y de avanzada edad, no han vuelto a sus casas al comprobarse que no era seguro para ellas.

Los puntos de asistencia habilitados por el Ayuntamiento con personal de Servicios Sociales para atender a los vecinos en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Los Nietos y en Los Urrutias ya han cerrado sus puertas, una vez que ha pasado el peligro en la zona. Desde las 8 de la mañana, el nivel de alerta ha bajado a amarillo, hasta la medianoche de hoy sábado, concretan fuentes municipales.