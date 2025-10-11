La Universidad de Limoges denunciará a Matías Peñas por el uso fraudulento del nombre esta institución

La Universidad de Limoges ha anunciado que presentará una denuncia contra el geógrafo murciano José Matías Peñas Castejón por el uso fraudulento del nombre y logotipos de la institución francesa en un informe científico sobre el entorno contaminado de El Hondón (Cartagena).

El documento, fechado el 14 de octubre de 2024 y titulado ‘Riesgos para las personas y el medio ambiente de las alternativas de remediación de El Hondón (Cartagena)’, habría sido elaborado por Peñas Castejón «sin mandato ni autorización de la Universidad de Limoges», según ha confirmado por escrito el presidente de la institución, Vincent Jolivet.

El escrito responde a la aparición del membrete y la imagen corporativa de la Universidad de Limoges en informes firmados por el geógrafo, como el presentado por la Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena. En ese documento, rubricado bajo el sello del Laboratorio E2Lim y de la Facultad de Ciencias y Técnicas, Peñas evaluaba los riesgos ambientales de distintas opciones de descontaminación del suelo en El Hondón.

El investigador firmó utilizando una dirección institucional ‘@unilim.fr’ y atribuyéndose los cargos de ‘ingeniero de investigación de la Universidad de Limoges’ y ‘miembro del Laboratoire E2Lim’, un prestigioso grupo francés especializado en aguas contaminadas y medio ambiente. Incluso en su perfil profesional de LinkedIn figura que desempeña su labor en esa universidad desde febrero de 2020.

En la carta oficial remitida por Jolivet al Gobierno regional, el presidente de la universidad francesa aclara que Peñas Castejón nunca ha sido empleado ni investigador titular de la Universidad de Limoges, aunque sí estuvo «alojado» a través de colaboraciones temporales en el laboratorio E2Lim, dentro del Instituto IMPEO y en una filial llamada AVRUL, durante dos etapas: entre febrero de 2020 y julio de 2022, y entre agosto de 2023 y enero de 2024.

Durante esos periodos, el geógrafo trabajó en proyectos sobre contaminación metálica en residuos mineros y tratamiento de aguas de mina, pero «sin tener la condición de agente de la Universidad de Limoges», precisa Jolivet.

La institución subraya que desde el 31 de enero de 2024, Peñas Castejón no mantiene ninguna relación contractual con ninguna estructura dependiente de Limoges, por lo que no está autorizado a utilizar el título de ‘ingeniero de investigación’ ni ‘investigador postdoctoral’ de esta universidad.

La Universidad considera «fraudulento» tanto el uso de esos títulos como la inclusión de su nombre y logotipos institucionales en el informe remitido a las autoridades regionales . «No está habilitado para dirigir a una autoridad pública un informe que haga uso del nombre o los emblemas de la Universidad de Limoges ni del laboratorio E2Lim», señala la carta.

El escrito también aclara que el laboratorio E2Lim —a través de su actual director, el profesor Gilles Guibaud, y del investigador Emmanuel Joussein— ha confirmado que nunca tuvo conocimiento ni aprobó el documento firmado por Peñas Castejón.

Medidas legales en marcha

El presidente de la universidad francesa concluye que el informe fue redactado «atribuyéndose títulos y calidades que no posee», con el fin de influir en las decisiones del Gobierno de la Región de Murcia en materia de restauración ambiental.

Ante estos hechos, la Universidad de Limoges ha anunciado que tomará medidas legales y presentará una denuncia formal ante las autoridades competentes y que se informará de la situación a las instituciones afectadas.

Esta Redacción trató ayer, sin éxito, de contactar con el investigador cartagenero para recabar su valoración sobre la carta remitida por la Universidad de Limoge.