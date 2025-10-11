El tomate se convierte en el producto estrella de la feria Fruit Attraction, con protagonismo de la Región

El tomate fue el producto estrella de la 17ª edición de la feria Fruit Attraction, con el objetivo de poner en valor el gran trabajo del sector productor y comercializador español de este producto, con un importante peso en el sector agrario de la Región de Murcia.

«Nos pareció una decisión muy acertada por parte de la organización de la feria, que ha contado con el impulso y respaldo de Proexport y sus asociados, ya que nos ayuda a ensalzar un cultivo estratégico para la Región de Murcia», señaló la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

Con este motivo, el stand de la Región de Murcia se convirtió durante el 2 de octubre en parada obligatoria para visitantes y profesionales con la realización de dos ‘showcookings’ a cargo del chef Pedro Buitrago, con el tomate como centro de las elaboraciones. Además, el día anterior acogió otras dos degustaciones de creaciones gastronómicas con tomate.

La consejera Sara Rubira durante una de las degustaciones de tomate que se han realizado en el stand de la Región de Murcia. / CARM

«Es muy importante contar con estas acciones de promoción que en el marco de una feria permite innovar en la elaboración de platos para dar a conocer los diversos usos que podemos dar al tomate, así como su calidad y variedades», explicó la consejera.

El pasado año la Región de Murcia produjo más de 200.000 toneladas de tomate, lo que supuso un crecimiento del 3,5 por ciento en relación a 2023, exportando por valor de más de 105 millones de euros. En total la Comunidad cuenta con 1.960 hectáreas dedicadas a este cultivo.

Consumo de tomate

El tomate es la hortaliza más consumida en el mundo y en España representa el 24,23% del consumo de hortalizas frescas en los hogares, con un promedio de 12 kg por persona y año en el ámbito doméstico, y 2 kg fuera de casa. Solo en 2024, el consumo creció un 6,25% respecto al año anterior, impulsado por la diversificación varietal y la apuesta de los consumidores por dietas más saludables.

El cultivo de tomate está presente en todo el territorio nacional, y la Región de Murcia es uno de los principales polos de producción. El sector español del tomate se caracteriza por su orientación exportadora, con 675.000 toneladas por un valor de 1.100 millones de euros, y sus principales mercados son Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos.