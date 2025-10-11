Sacoje cautiva en Fruit Attraction 2025: artesanos de lo natural que cultivan el futuro

La edición 2025 de Fruit Attraction, celebrada del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA Madrid, ha vuelto a ser el gran escaparate mundial del sector hortofrutícola. Entre los protagonistas de esta cita imprescindible destacó la presencia de Sacoje, cooperativa agrícola lorquina con más de 37 años de experiencia que ha sabido conjugar tradición, innovación y compromiso en cada uno de sus proyectos.

Artesanos de lo natural

Sacoje se ha consolidado a lo largo de casi cuatro décadas como un referente en el cultivo de productos hortofrutícolas artesanos, apostando por una producción que une la excelencia técnica con el respeto a la tierra y a las personas. Su filosofía se sustenta en valores tan sólidos como la confianza, la transparencia, la integridad y el compromiso con clientes, trabajadores y la sociedad.

La cooperativa, integrada por socios de varias generaciones, basa su éxito en un modelo de innovación constante, donde la investigación y el desarrollo de nuevas variedades son parte esencial de su día a día. En sus campos de ensayo se prueban continuamente cultivos que combinan las mejores cualidades nutricionales con la máxima calidad organoléptica, garantizando así productos capaces de satisfacer los paladares más exigentes.

“En Sacoje entendemos la innovación como la base para asegurar el futuro”, sostienen desde la empresa, que continúa ampliando su catálogo y adaptándose a las nuevas tendencias del mercado sin perder su esencia artesanal.

Tres días intensos

Durante los tres días de Fruit Attraction 2025, el equipo de Sacoje vivió una intensa agenda de actividades, encuentros comerciales y presentaciones. Bajo su lema “Artesanos de lo Natural”, la cooperativa logró cautivar a visitantes, clientes y profesionales del sector con su sencillez, su oferta innovadora y su inquebrantable compromiso con la calidad.

Su paso por la feria se tradujo en alianzas estratégicas y acuerdos comerciales que impulsarán su crecimiento internacional en el próximo ejercicio. Además, la participación permitió a la empresa intercambiar ideas y experiencias con otros actores del sector, enriqueciendo su visión y consolidando su papel como referente de confianza y calidad dentro del panorama hortofrutícola europeo.

“Regresamos con las manos llenas, con energía renovada y cargados de nuevas ideas y retos”, compartió el equipo al cierre del evento.

Innovar para cultivar el mañana

De cara al futuro, Sacoje mantiene una hoja de ruta clara: seguir innovando. La cooperativa continuará apostando por nuevos cultivos y variedades capaces de satisfacer las demandas de los mercados más exigentes de Europa y Reino Unido, sin renunciar a su esencia natural y artesanal.

Su apuesta por la sostenibilidad, el bienestar del consumidor y la excelencia en cada proceso marcan el camino de una empresa que no solo cultiva frutas y hortalizas, sino también valores.

En un sector cada vez más competitivo, Sacoje demuestra que tradición e innovación no son opuestos, sino los dos brazos de un mismo propósito: crear futuro desde la tierra, con autenticidad, pasión y respeto por lo natural.

