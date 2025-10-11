Agroex
Rubira destaca en Agribusiness 2025 la apuesta por la innovación
"La investigación y la tecnificación se han convertido en una necesidad hoy día", afirma la consejera
La consejera de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó el pasado miércoles el crecimiento del sector agroalimentario regional durante este año en la inauguración del encuentro ‘Agribusiness 2025’ que organiza la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Murcia.
Según Rubira, «este no ha sido un año fácil por la incertidumbre de los mercados, y pese a ello han seguido creciendo. En los primeros 7 meses del año se ha incrementado el valor de las exportaciones un 5 por ciento». También señaló que «los buenos datos se consiguen gracias al esfuerzo de un sector que sabe destacarse en unos mercados que cada vez es más competitivo» y agregó que «la investigación, la innovación y la tecnificación se han convertido en una necesidad hoy día, algo que seguimos apoyando con ayudas, como las destinadas a la modernización de la industria alimentaria».
Sara Rubira también agradeció durante su intervención a la Asociación para el Progreso de la Dirección la organización de este encuentro que «un año más va a volver a poner sobre la mesa los retos más importantes a los que se tiene que enfrentar el sector agroalimentario regional».
