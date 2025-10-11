La Región de Murcia, a la cabeza en exportación de tecnología agrícola

Más de 120 empresas de la Región de Murcia exportaron tecnología agrícola por valor de 67 millones de euros en los primeros siete meses del año, una cifra que supone un incremento del 2’11 por ciento en relación con el mismo periodo de 2024, año que finalizó con exportaciones por un valor total de más de 106 millones de euros.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, dio a conocer estas cifras durante la primera jornada de la Feria Internacional del sector de las frutas y hortalizas Fruit Attraction de Madrid. Para Rubira, ese incremento en las ventas al exterior de tecnología agrícola «reafirma a la Región de Murcia como potencia internacional en el sector, para avanzar en una agricultura sostenible, eficiente y rentable».

Francia, Portugal, México, Turquía y Estados Unidos son los principales destinos

«En la Región de Murcia no solo somos líderes y referentes en la exportación de frutas y hortalizas, también lo somos en la exportación de conocimiento y tecnología agrícola gracias al trabajo de nuestras empresas y de Agritech, que llevan a cualquier punto del mundo la experiencia adquirida durante décadas con proyectos innovadores y que ofrecen soluciones personalizadas a los problemas de cada territorio», reconoció Rubira.

Entre los productos más demandados por los clientes de terceros países destacan los equipamientos de riego, los sistemas de protección de cultivo o la maquinaria agrícola. «Destacan los sistemas de riego, que permiten reducir el consumo de agua y adaptar los cultivos a las necesidades hídricas de cada región, algo de lo que en la Región de Murcia contamos con una gran experiencia», subrayó la consejera.

Imagen del pabellón 7 de Ifema, donde se ubicaron la mayoría de empresas de la Región. / CARM

«La feria Fruit Attractión es referente en cuanto a la exposición de frutas y hortalizas, pero la industria auxiliar y generadora de tecnología también tiene un peso fundamental en cuanto a lo que la Región de Murcia ofrece, porque contamos con la preparación y el trabajo de muchas décadas centradas en mejorar la actividad agrícola», añadió la titular de Agua y Agricultura.

Los principales destinos de las exportaciones de tecnología agrícola, presentes en más de cincuenta países, fueron Francia, Portugal, México, Turquía y Estados Unidos. La Región es la sexta provincia del país exportadora de tecnología agrícola, con un 4,2 por ciento de las exportaciones de estos productos durante los meses de enero a septiembre.

Inauguración de Fruit Attraction

La consejera Sara Rubira participó en el acto de inauguración de la Feria Internacional del sector de las frutas y hortalizas, Fruit Attraction de Madrid, presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como consejeros del ramo de otras regiones españolas.

Rubira destacó la potente presencia de la Región de Murcia en una cita «donde se mostró al mundo la riqueza y calidad de nuestras frutas y hortalizas, y haremos balance de las ventas en lo que va de año», además de «suponer el mejor escaparate donde alcanzar nuevos acuerdos comerciales y reforzar nuestra presencia en los mercados europeos, americanos o asiáticos, a los que les ofrecemos productos de una gran calidad, competitivos y producidos de manera sostenible».