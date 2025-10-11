La Región lidera el crecimiento de la inversión en biotecnología

La Región de Murcia registró en 2023, último año del que se tienen datos, un crecimiento del 29 por ciento en la inversión en biotecnología, frente al siete por ciento de la media nacional, lo que la sitúa como la comunidad con mayor evolución en este ámbito. Así lo dio a conocer esta semana la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante su visita a las ocho empresas biotecnológicas de la Región de Murcia que participan en ‘Biospain’, la feria internacional de referencia del sector que se celebra estos días en Barcelona.

“Queremos consolidar a la Región como un polo de referencia biotecnológico a nivel nacional e internacional, apoyando a nuestras empresas con recursos, acompañamiento y visibilidad en foros como Biospain”, destacó López Aragón.

Por otro lado, el empleo altamente cualificado en el sector biotecnológico aumentó un 11 por ciento, frente al 1,4 por ciento del conjunto del país. En este sentido, desde el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), se ha invertido este año más de un millón de euros en 1.794 plazas de formación en 73 especialidades relacionadas con las nuevas tecnologías. “El gran aumento del empleo altamente cualificado refleja el carácter estratégico y el potencial de atracción de talento de las empresas de la Región de Murcia”, según explicó la consejera.

En la edición de ‘Biospain 2025’, la Región de Murcia está representada por ocho empresas del sector y la Asociación de Empresas de Biotecnología de la Región (Abiomur), que tendrán la oportunidad de mostrar su innovación, mantener reuniones con potenciales socios internacionales y explorar nuevas oportunidades de negocio. Estas empresas son Viva in Vitro; Lucas Biotech; Votum World; Avamed Synergy; Talento Científico; 3A Biotech; Ucam Hytech y Kinsy.

Todas ellas cuentan con el apoyo y colaboración de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info).

Proyecto ‘Biotech Sinergia’: impulso al ecosistema regional

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Info y en colaboración con el Ceeic, con el apoyo de Abiomur, ha puesto en marcha el proyecto ‘Biotech Sinergia’. Se trata de un programa que conecta ‘startups’ y ‘spin offs’ Biotech de la Región de Murcia con el ecosistema biotecnológico global. Su objetivo es consolidar el ecosistema biotecnológico regional, especialmente en los ámbitos de agricultura, salud y medioambiente.

En este marco se celebró recientemente la jornada ‘Impulso al Ecosistema Biotecnológico de la Región de Murcia’, que reunió a empresas de base tecnológica, ‘startups’, ‘spin-offs’, investigadores y centros de I+D, con espacios de ‘networking’ y reuniones bilaterales.

A la cita acudieron centros de investigación de referencia como el Cebas-CSIC; el IMIB; Cetenma, el Instituto de Biotecnología Vegetal de la UPCT; la Universidad de Murcia; el IMIDA y UCAM Hi-Tech, junto con empresas como Bioporcesia; Microgaia; Naturbec; Sicells; Marbyt; Biopro; Inboalmed; Arthropotech; Dheart; Embrycloud; Gynetools y David Curiel, entre otras.