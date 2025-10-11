Agroex
La producción de limón Fino se resiente en la Región debido a las lluvias de marzo
Las plagas también han afectado a las cosechas, lo que las ha reducido a casi la mitad, según afirma Asaja
La organización profesional agraria Asaja Murcia ha advertido que «el inicio de la actual campaña 2025-2026 de limón variedad Fino, está marcado por una reducción de cosecha de entre un 40 y un 45% respecto al año pasado, según los datos facilitados por los agricultores y los servicios técnicos de laasociación.
Según ha explicado el Presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, «las causas de esta reducción, han sido la climatología inestable, con especial incidencia de las lluvias del pasado mes de marzo, la fuerte presencia de plagas y enfermedades (trips, araña roja, piojo...) con escasa eficacia de los tratamientos fitosanitarios por la prohibición de materias activas, así como también la mala calidad de aguas de riego en determinadas zonas y la superproducción de la campaña anterior, sin la adecuada recolección en la época óptima o no recolección».
Al mismo tiempo, Juan de Dios Hernández puntualiza que «desde Asaja, queremos resaltar que el inicio de campaña en cuanto a precios está siendo muy buena para los agricultores productores. Asimismo, nos gustaría matizar que al tener un alto porcentaje de merma de producción pues la rentabilidad no es satisfactoria por los elevados gastos de producción».
Además, Juan de Dios ha resaltado que «la oscilación de merma de cosecha hasta el 45% va a depender de la evolución de la plaga de araña». Fuentes de Asaja Murcia también han señalado que «los precios de las primeras semanas de la campaña oscilan entre 0,65 euros-0,70 euros/kg todo limón y 0,80euros- 0,85 euros/Kg un corte».
