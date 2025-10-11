Primafrio transporta a Europa la innovación logística que acelera la exportación hortofrutícola

La Región de Murcia ha vuelto a exhibir músculo en Fruit Attraction, la gran cita internacional que reúne en IFEMA (Madrid) a los principales actores del sector hortofrutícola europeo. La presencia de 123 empresas murcianas —la mayor representación de todas las provincias españolas— confirma el peso de este territorio en la despensa de Europa. En este escaparate, Grupo Primafrio ha ocupado un lugar destacado al consolidar su posición como referente logístico internacional. Con sede central en Alhama de Murcia, la compañía ha presentado un modelo de servicios logísticos integrales que amplía su propuesta más allá del transporte y que la sitúa como socio estratégico para agricultores, cooperativas y comercializadoras.

Un modelo de logística 360

La 17ª edición de la feria ha servido para mostrar su apuesta como operador logístico integral, con la puesta en marcha de su solución de gestión logística integrada, un servicio concebido para que los clientes puedan externalizar, de forma parcial o total, su operativa diaria. No se trata únicamente de planificar rutas, sino de ofrecer un acompañamiento completo: diseño y asignación de pedidos, seguimiento en tiempo real de cada expedición, comunicación permanente con conductores, gestión de citas, control de incidencias y confirmación de entregas. Todo bajo un sistema que prioriza la trazabilidad y la eficiencia.

A ello se suma el soporte documental y administrativo, que garantiza el cumplimiento normativo en cada envío y facilita informes periódicos de rendimiento, con análisis de indicadores clave y planes de mejora continua.

El modelo se complementa con una cartera de servicios logísticos avanzados: almacenamiento multitemperatura, preparación de pedidos, etiquetado, embalaje, control de calidad, operaciones de cross-docking y distribución de última milla. Con más de 1,5 millones de metros cuadrados de superficie logística —182.000 m² en refrigerado y 25.000 m² en congelado—, Primafrio asegura capacidad de adaptación para cualquier volumen o tipología de producto. Todas estas operaciones se coordinan con un sistema propio de gestión de almacenes (SGA), que garantiza control y visibilidad en cada movimiento.

El impulso de estos nuevos servicios se apoya en hitos alcanzados en 2024, como la acreditación como Operador Económico Autorizado (OEA). Este sello OEA, concedido por la Unión Europea, certifica los más altos estándares de seguridad y fiabilidad dentro del comercio internacional, lo que se traduce en trámites aduaneros más rápidos y seguros, de importación, exportación, tránsito y regímenes especiales, con clasificación arancelaria precisa y garantía de cumplimiento fiscal y normativo.

Además, este servicio se presta desde un departamento propio, centralizado y altamente cualificado, integrado con la red de infraestructuras, flota y tecnología de Primafrio, y se apoya en una red de colaboradores en mercados clave para dar cobertura multimodal en los principales corredores internacionales. En un sector donde los tiempos marcan la diferencia entre éxito y pérdida, esta agilidad supone una ventaja competitiva de primer orden.

Certificaciones que avalan calidad y sostenibilidad

El modelo de crecimiento de Primafrio se apoya también en la excelencia operativa. La compañía ha renovado acreditaciones de referencia como IFS Logistics, GDP, ISO 50001 e ISO 27001, además de validar su huella de carbono bajo el estándar internacional GHG Protocol. Estas certificaciones consolidan la confianza de clientes e instituciones y confirman un compromiso firme con la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la eficiencia energética.

Este enfoque se refleja igualmente en la flota, una de las más jóvenes de Europa, con una media de 1,6 años de antigüedad. La estrategia multienergética de la compañía combina vehículos con motores EuroVI, biocombustibles como el HVO, intermodalidad o electrificación, orientada a reducir el impacto ambiental al mismo tiempo que se refuerza su competitividad.

Balance de una actividad con alcance internacional

Las cifras ilustran el alcance de la compañía. En concreto, el pasado año, Grupo Primafrio gestionó más de 300.000 transportes y movió más de 6 millones de toneladas de mercancías. Su flota recorrió más de 500 millones de kilómetros para conectar la producción local con 28 mercados internacionales.

Este despliegue convierte a Primafrio en un socio esencial para el campo murciano, garantizando que los productos lleguen con rapidez, frescura y seguridad a los destinos más exigentes.

Desde diversos rincones de la geografía española, Grupo Primafrio ha logrado conjugar raíces locales con visión internacional. La empresa ha crecido de la mano del sector hortofrutícola regional, acompañando a productores y cooperativas en su salida a Europa y dotando a la Región de Murcia de una plataforma logística, gracias a su sede central, que compite en primera línea continental.

Con la incorporación de nuevos servicios de logística integral y el respaldo de certificaciones internacionales, Primafrio reafirma su papel como motor económico de la Región y consolida su liderazgo en la exportación hortofrutícola. La compañía murciana demuestra que innovación y sostenibilidad no responden a tendencias transitorias, sino a pilares estratégicos que proyectan la huerta murciana al corazón de todo el continente europeo.

