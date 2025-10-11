El ‘paciente experto’ llega a salud mental

La nueva figura del ‘paciente experto’ se abre paso en la atención a la salud mental por los beneficios que conlleva que personas con trastornos bipolar, esquizoafectivo o con esquizofrenia, y que ya han asumido la enfermedad, decidan compartir con otros la experiencia vivida.

Ese es el propósito de un novedoso programa de la asociación sin ánimo de lucro para la Integración de Enfermos Mentales de Alicante (AIEM), que con 70 socios entre personas con trastornos mentales graves y familiares, lo desarrolla con el lema ‘Aprovecha tu experiencia’ en su objetivo de alcanzar una vida normalizada, iniciativa en la que participan murcianos.

Se trata de un cambio del paradigma actual ‘paternalista’, donde predomina una relación vertical del profesional al paciente, para fomentar otro modelo en el que los enfermos dejen de tener un papel pasivo y pasen a protagonistas aportando el valor a su experiencia personal a otras personas.

De esta forma, cambia el enfoque para que el paciente gane en autoestima haciéndose copartícipe del éxito de su propio tratamiento y el de otras personas, explica la trabajadora social y gerente de AIEM, Verónica Cremades, con motivo de la celebración, este viernes 10 de octubre, del Día Internacional de la Salud Mental.

Los dos pilares son «el valor de la experiencia de cada persona» y el «apoyo entre iguales», de manera que las aportaciones de unos «sirven de modelo y referencia a otros compañeros», destaca el psicólogo general sanitario José Luis Camarasa, para quien es precisamente la experiencia vivida el «puente que genera la unión» entre las personas con trastornos similares que buscan ayudar y ser ayudadas.

«A veces se trata de forma paternal al enfermo, intentando sobreprotegerle, pero en este programa adquiere una pequeña responsabilidad basada en la confianza entre las personas y en la autonomía, que es parte del objetivo final de conseguir una vida normalizada», añade el psicólogo.

Cuidado con el lenguaje

Camarasa defiende visibilizar el problema de la salud mental y eliminar ciertos prejuicios, además de cuidar el lenguaje y hablar de una «persona con una enfermedad mental y no de un enfermo mental».

Hilaria y Antonio, ambos de 52 años, son dos de los socios de la asociación AIEM que han sido seleccionados para ejercer de ‘paciente experto’ y ambos han valorado la oportunidad de ayudar a otros pacientes.

«Me gusta sentirme útil», afirma Hilaria, natural de Jumilla (Murcia) aunque lleva tiempo viviendo en Alicante y que, lejos de la etiqueta que a veces percibe de que alguien con una enfermedad mental es una «molestia», está ilusionada en trasladar su experiencia con la enfermedad para que otros superen algunas barreras.

Hilaria lamenta que tradicionalmente se haya visto como «una molestia» a este tipo de pacientes y apela a desechar ideas arraigadas entre los propios enfermos.