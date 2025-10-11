Noche crítica en San Javier y Los Alcázares por la dana Alice: rescates, ramblas desbordadas y la UME de camino a la Región

La dana Alice se cebó este viernes por la noche con la Región de Murcia, especialmente con los municipios costeros de San Javier y Los Alcázares, donde causaba inundaciones y dejaba más de 150 litros en el Campo de Cartagena, obligaba a cortar carreteras y causaba desbordamientos en ramblas. Varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos, al quedar atrapadas en los mismos.

En Directo

Juanjo Raja Rescate en San Javier La Guardia Civil rescata a varias personas atrapadas en el interior de su coche por la profundidad del agua en la avenida del Mirador. G. C.

Ana Lucas Varias personas rescatadas de sus coches y ramblas desbordadas Noche crítica por culpa de la dana Alice, que cebó especialmente con los municipios costeros de San Javier y Los Alcázares, donde causaba inundaciones y dejaba más de 150 litros en el Campo de Cartagena, La gota fría obligaba a cortar carreteras y causaba desbordamientos en ramblas. Varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos, al quedar atrapadas en los mismos. Un coche volcado en las inmediaciones de Los Arcos, en San Javier, tras el paso de Alice. / L. O.

Juanjo Raja Suspendidos todos los partidos de fútbol y fútbol sala previstos para este sábado por la mañana en estas zonas: Comarca de Cartagena, Torre Pacheco, Balsicas, Corvera, Mar Menor, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Fuente Álamo, Lobosillo, Sucina y Los Martínez del Puerto.

Juanjo Raja Aviso amarillo este sábado Sigue para este sábado el aviso amarillo en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Juanjo Raja 27 efectivos y 18 máquinas en Los Alcázares ese sábado Desplegado en Los Alcázares un dispositivo formado por 27 efectivos y 18 máquinas.Llevan a cabo tareas de limpieza de arrastres, encharcamientos y desagüe.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) va camino de la Región, después de que el Gobierno elevase a nivel 2 el Plan Inunmur y pidiese su despliegue.

La lluvia azotó a la zona del Mar Menor y dejó acumulados de 70 litros por metro cuadrado en menos de una hora en San Javier y más de 150 litros en doce horas. En Balsicas, en Torre Paheco, el cielo arrojó 30 litros en apenas 20 minutos.

Se desbordó el canal del Postrasvase y el agua entró en las calles debido al colapso del canal perimetral y la carga de la rambla de La Maraña. En La Dorada y el polideportivo municipal, el agua circulaba a 30.000 litros por segundo hacia la laguna salada, con lo que eso puede llegar a implicar.

En el municipio de Murcia también se vivió una noche complicada, especialmente n la zona de Sucina, Jerónimo y Avileses y rambla de Beniaján.

Varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos y en la parte superior de viviendas y de un almacén, indican los Bomberos.