Emergencias
Noche crítica en San Javier y Los Alcázares por la dana Alice: rescates, ramblas desbordadas y la UME de camino a la Región
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se dirige a la Comunidad, después de que el Gobierno elevase a nivel 2 el Plan Inunmur y pidiese su despliegue por las inundaciones
La dana Alice se cebó este viernes por la noche con la Región de Murcia, especialmente con los municipios costeros de San Javier y Los Alcázares, donde causaba inundaciones y dejaba más de 150 litros en el Campo de Cartagena, obligaba a cortar carreteras y causaba desbordamientos en ramblas. Varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos, al quedar atrapadas en los mismos.
Juanjo Raja
Rescate en San Javier
La Guardia Civil rescata a varias personas atrapadas en el interior de su coche por la profundidad del agua en la avenida del Mirador.
Ana Lucas
Varias personas rescatadas de sus coches y ramblas desbordadas
Noche crítica por culpa de la dana Alice, que cebó especialmente con los municipios costeros de San Javier y Los Alcázares, donde causaba inundaciones y dejaba más de 150 litros en el Campo de Cartagena,
La gota fría obligaba a cortar carreteras y causaba desbordamientos en ramblas. Varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos, al quedar atrapadas en los mismos.
Juanjo Raja
Suspendidos todos los partidos de fútbol y fútbol sala previstos para este sábado por la mañana en estas zonas:
Comarca de Cartagena, Torre Pacheco, Balsicas, Corvera, Mar Menor, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Fuente Álamo, Lobosillo, Sucina y Los Martínez del Puerto.
Juanjo Raja
Aviso amarillo este sábado
Sigue para este sábado el aviso amarillo en el Campo de Cartagena y Mazarrón.
Juanjo Raja
27 efectivos y 18 máquinas en Los Alcázares ese sábado
Desplegado en Los Alcázares un dispositivo formado por 27 efectivos y 18 máquinas.Llevan a cabo tareas de limpieza de arrastres, encharcamientos y desagüe.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) va camino de la Región, después de que el Gobierno elevase a nivel 2 el Plan Inunmur y pidiese su despliegue.
La lluvia azotó a la zona del Mar Menor y dejó acumulados de 70 litros por metro cuadrado en menos de una hora en San Javier y más de 150 litros en doce horas. En Balsicas, en Torre Paheco, el cielo arrojó 30 litros en apenas 20 minutos.
Se desbordó el canal del Postrasvase y el agua entró en las calles debido al colapso del canal perimetral y la carga de la rambla de La Maraña. En La Dorada y el polideportivo municipal, el agua circulaba a 30.000 litros por segundo hacia la laguna salada, con lo que eso puede llegar a implicar.
En el municipio de Murcia también se vivió una noche complicada, especialmente n la zona de Sucina, Jerónimo y Avileses y rambla de Beniaján.
Varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos y en la parte superior de viviendas y de un almacén, indican los Bomberos.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- La Región se prepara para la DANA Alice: alerta por lluvias y tormentas
- Más de cinco horas sonando el 'Cumpleaños feliz' de madrugada en un colegio de Murcia
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- La explotación laboral se paga cara: multa de 30.000 euros a una ETT por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura