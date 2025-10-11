Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche crítica en San Javier y Los Alcázares por la dana Alice: rescates, ramblas desbordadas y la UME de camino a la Región

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se dirige a la Comunidad, después de que el Gobierno elevase a nivel 2 el Plan Inunmur y pidiese su despliegue por las inundaciones

Calles completamente anegadas en San Javier este viernes por la noche

L. O.

Ana Lucas

La dana Alice se cebó este viernes por la noche con la Región de Murcia, especialmente con los municipios costeros de San Javier y Los Alcázares, donde causaba inundaciones y dejaba más de 150 litros en el Campo de Cartagena, obligaba a cortar carreteras y causaba desbordamientos en ramblas. Varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos, al quedar atrapadas en los mismos.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) va camino de la Región, después de que el Gobierno elevase a nivel 2 el Plan Inunmur y pidiese su despliegue.

La lluvia azotó a la zona del Mar Menor y dejó acumulados de 70 litros por metro cuadrado en menos de una hora en San Javier y más de 150 litros en doce horas. En Balsicas, en Torre Paheco, el cielo arrojó 30 litros en apenas 20 minutos.

Se desbordó el canal del Postrasvase y el agua entró en las calles debido al colapso del canal perimetral y la carga de la rambla de La Maraña. En La Dorada y el polideportivo municipal, el agua circulaba a 30.000 litros por segundo hacia la laguna salada, con lo que eso puede llegar a implicar.

En el municipio de Murcia también se vivió una noche complicada, especialmente n la zona de Sucina, Jerónimo y Avileses y rambla de Beniaján.

Varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos y en la parte superior de viviendas y de un almacén, indican los Bomberos.

