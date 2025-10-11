Los murcianos son los españoles que menos gastan en seguros de salud

Los ciudadanos de la Región de Murcia son los españoles que menos dinero gastan en seguros de salud privados, con 113 euros anuales en el ejercicio 2024. Esta es una de las conclusiones del último análisis sobre la evolución de la sanidad privada en cada una de las comunidades autónomas, desarrollado por la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y dado a conocer esta semana.

En este caso, los ciudadanos de Madrid, con 376 euros, son los que más dinero emplearon en asistencia privada, seguidos de los de Baleares con 332; Cataluña con 313 y Aragón con 205. A la cola está la Región de Murcia (113 euros), seguida de Navarra (118) y Cantabria (119).

Cerca de la mitad de la población madrileña cuenta con algún tipo de seguro sanitario privado o con acceso preferente a través de mutualidades, según la federación que lleva desde 2014 realizando este estudio.

En toda España el informe indica que se ha obtenido un grado de privatización general del ámbio sanitario de 21,3 puntos sobre un máximo de 34, lo que supone un leve descenso en comparación con hace un año, que se situaba en 21,58 puntos.

La Comunidad de Madrid vuelve a repetir como la región con la mayor privatización sanitaria, destinando más del 40% del gasto a la atención privada, muy por encima de la media nacional, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). La Región de Murcia se sitúa en la parte media de la tabla con un 22,48%, mientras que la que menos destina a la asistencia privada es Cantabria, con únicamente el 11,32% del gasto total.

Sobre el porcentaje del gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados, Cataluña sigue liderando la lista con un 21,7%, seguida de Madrid con un 11,8%. Por el contrario, Cantabria (2,9%) y Comunidad Valenciana (3,4%) las que menos dedican a este asunto. La Comunidad de Murcia se mantiene en líneas similares a otros años, con un 5,2% del presupuesto destinado a conciertos con clínicas privadas.

El nuevo presidente de la federación, Sergio Fernández, abunda en los datos del II Informe sobre Privatización sanitaria en las comunidades autónomas presentado el jueves y sostiene que «Madrid ocupa de forma constante el primer puesto y nunca se ha bajado de ese dudoso liderazgo que encabeza». Este año mantiene e «incluso amplía su distancia respecto al resto de comunidades», asegura el presidente de la entidad.

La región madrileña también concentra el mayor número de hospitales de concesión administrativa y mantiene la privatización de servicios esenciales como laboratorio, radiología y otros no sanitarios como limpieza y mantenimiento de centros sanitarios.

Por comunidades autónomas, en la parte alta de mayor velocidad de privatización están Madrid y Canarias, esta última se ha colocado en el segundo puesto tras estar en el pasado informe en el octavo; mientras que Baleares ha bajado al tercer puesto y Cataluña, al cuarto.

Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Murcia y el País Vasco se encuentran en la franja intermedia de privatización, mientas que las que menos privatización tienen son Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cantabria.

En sus conclusiones, el informe indica que la derivación de fondos públicos al sector privado del negocio de la salud está presente en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas, y señala esta privatización como uno de los problemas de salud pública más importante de España, con «aumentos de la mortalidad y de las desigualdades en salud».