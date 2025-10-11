Miras celebra la ausencia de víctimas y arremete contra la Aemet por rebajar la alerta antes del peor momento

El presidente regional, Fernando López Miras, hizo este sábado balance de los efectos provocados por la dana Alice, que azotó con especial intensidad el Campo de Cartagena y el Mar Menor durante la jornada de ayer y esta madrugada. En una comparecencia ante los medios, el jefe del Ejecutivo regional subrayó que, pese a los importantes daños materiales, “no ha habido pérdidas personales, y eso es lo más importante”.

López Miras afirmó que el Gobierno regional “se anticipó a la emergencia” desde el momento en que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretó la alerta roja. Explicó que se adoptaron decisiones preventivas como el cierre de centros educativos, sociales y de mayores, además de informar a la población de los riesgos previstos. “Trabajamos de forma rigurosa y anticipada, y esa coordinación ha dado resultado”, insistió. Sin embargo, lamentó que el aviso se rebajara a nivel naranja “cuando aún no había pasado lo peor”. Según explicó, “la alerta roja estaba prevista hasta medianoche, pero a las seis de la tarde nos comunicaron que se adelantaba su final a las siete; eso nos dio cierta tranquilidad, y precisamente a partir de esa hora empezó a llover con más fuerza”.

El presidente señaló que durante las 30 horas que duró la alerta máxima se desplegaron más de 120 efectivos entre brigadas forestales, agentes medioambientales y personal del área de Carreteras, junto a 35 vehículos. Todos los dispositivos, añadió, actuaron “en perfecta coordinación con los alcaldes y los servicios de emergencia municipales”.

En cuanto a los daños materiales, López Miras indicó que los distintos departamentos del Gobierno autonómico están evaluando los desperfectos, especialmente en el ámbito agrícola, ganadero y educativo, aunque reiteró que lo esencial es que no se hayan producido víctimas. También informó de que todos los centros sanitarios están operativos, salvo el de Los Alcázares, cuya asistencia se ha trasladado al centro de Los Narejos.

El presidente mostró preocupación por el Mar Menor, que ha recibido un enorme volumen de agua dulce y arrastres procedentes de las ramblas. Según detalló, “la rambla del Albujón llegó a llevar hasta 48.500 litros por segundo” en su pico máximo, y la suma de las diferentes ramblas alcanzó los “100.000 litros por segundo hacia el Mar Menor”. Aun así, destacó que los tanques de tormenta construidos por la Comunidad “han funcionado a la perfección, reteniendo más de 200.000 metros cúbicos de agua”.

López Miras también agradeció la colaboración de los agricultores, a quienes calificó de “los que siempre están”. Explicó que muchos rescates en calles anegadas fueron posibles gracias al uso de maquinaria agrícola, que permitió acceder a zonas donde los servicios de emergencia no podían llegar.

El presidente relató que la situación más complicada se vivió en San Javier, donde se registraron hasta 180 litros por metro cuadrado, y en Los Alcázares, donde se llegó a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por precaución. Según explicó, la intervención se desactivó posteriormente al comprobarse que “las ramblas estaban encauzadas y el riesgo disminuía”.

El presidente explicó que un total de 44 personas fueron evacuadas de sus viviendas en zonas inundables y trasladadas a instalaciones seguras donde “ya hay 110 camas disponibles por si hiciera falta más espacio”. Añadió que la mayoría de las carreteras estarán despejadas a lo largo del día y que los vecinos podrán volver a sus hogares “en función del estado particular de cada vivienda”, garantizando que las administraciones les ofrecerán “toda la ayuda necesaria mientras permanezcan fuera”.

También aclaró que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desplegada de manera preventiva tras la petición del alcalde de Los Alcázares, preocupado por el posible desbordamiento de las ramblas que confluyen en el centro del municipio. “En el mismo momento en que se solicitó, procedimos a esa petición”, explicó López Miras, quien añadió que la intervención “dejó de ser necesaria al mejorar la situación y comprobarse que las ramblas estaban encauzadas”.

Aunque reconoció que “lo peor parece haber pasado”, López Miras recordó que sigue vigente la alerta amarilla en la comarca del Campo de Cartagena y pidió a la ciudadanía que continúe actuando con prudencia: “Apelo a que sigan evitando los desplazamientos innecesarios y a que actúen con la misma responsabilidad que han mostrado estas 30 horas”.

Finalmente, el presidente quiso poner en valor la respuesta colectiva ante esta emergencia: “Hoy es un día para sentirnos orgullosos de la Región de Murcia, de nuestros servicios de emergencia y de nuestros ciudadanos. Hemos afrontado una situación crítica y, gracias al trabajo de todos, estamos aquí para contarlo”.