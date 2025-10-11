Una masa de polvo sahariano llega a la Regón el fin de semana y Lorca ya se ve afectada

Una masa de aire sahariano afecta a la Región de Murcia hasta el lunes 13 y la ciudad de Lorca vive un nuevo episodio de incremento de los niveles de las partículas PM10. “Se trata de un incremento de estos niveles de PM10 recogidos en la Red de Calidad del Aire, según los datos ofrecidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debido a la predicción de masas de aire africano en el sureste peninsular”, ha afirmado la edil de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Lorca, María Hernández.

Hernández ha trasladado que “la Dirección General de Medio Ambiente ha informado sobre la predicción de la intrusión de masas de aire africano sobre el sureste peninsular para los días 11, 12 y 13 de octubre, la cual podría afectar la Calidad del Aire de la Región. Concretamente, el modelo Skiron prevé concentraciones de polvo en este periodo en el rango 10-500 μg/m3, lo cual indica niveles diarios elevados”.

María Hernández ha recomendado seguir una serie de medidas de prevención con el fin de evitar las consecuencias del fenómeno y el propio aumento de estas partículas. Entre ellas, “controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético; apagar las luces y los aparatos que no se estén utilizando; evitar la quema de rastrojos y márgenes agrícolas; el uso compartido del coche privado; la utilización del transporte público y la bicicleta o el patinete para los desplazamientos, así como usar los aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad; realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos, limitar la velocidad y otras medidas preventivas en relación con la salud, como no realizar ejercicio físico intenso al aire libre”.

Por parte del Ayuntamiento de Lorca, ha recordado la edil, “se han implementado medidas de cara a paliar los posibles efectos nocivos en la ciudadanía, como son: el aumento de parkings disuasorios para vehículos en zonas estratégicas; también de bicicletas de alquiler y de las plazas de aparcamiento para ellas, con el objetivo de propiciar el aumento en el uso de este medio de transporte; además de estaciones de mantenimiento en lugares videovigilados; a lo que se suman diversas campañas de concienciación; todo ello con el fin de favorecer la disminución de las posibles consecuencias negativas en la salud, también en relación a la calidad del aire, un factor que afecta a nuestro municipio de forma habitual”.