Las lluvias extremas ponen a prueba la frágil estabilidad del Mar Menor

El Mar Menor mantiene desde hace años un equilibrio frágil que ha permitido cierta recuperación de su ecosistema tras décadas de degradación. Sin embargo, las lluvias torrenciales que han azotado la Región de Murcia durante los últimos días amenazan con alterar este balance, arrastrando agua dulce, sedimentos y nutrientes hacia sus aguas y poniendo en riesgo la salud del ecosistema.

La dana Alice activó ayer el aviso rojo en Mazarrón y en la comarca del Campo de Cartagena, dejando registros de 34,8 litros por hora en la rambla de Benipila, en el término municipal de Cartagena, y provocando la entrada al Mar Menor de hasta 1.800 litros por segundo de agua y arrastres, según informó ayer el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. El jefe del Ejecutivo regional mostró su preocupación por la posible afectación de la laguna salada, aunque advirtió que «habrá que hacer una valoración cuando finalice el episodio».

Por su parte, el director general del Mar Menor, Víctor Serrano, explicó, en la misma línea que Miras, que aún es pronto para hacer una evaluación definitiva. «Hay que esperar todavía para conocer el alcance y las consecuencias porque el episodio de lluvia todavía no ha terminado, y depende mucho del volumen total de agua que termina entrando en el Mar Menor», indicó.

Serrano detalló que la zona afectada por la lluvia es muy extensa, incluyendo la rambla del Albujón y el sur de la laguna, donde se han registrado cantidades aún mayores de precipitaciones.

Recuerda el director general del Mar Menor que el agua que llega al Mar Menor arrastra sedimentos y nutrientes, incrementa la turbidez y supone una entrada masiva de agua dulce. «Todos estos factores son los que influyen negativamente en el estado del Mar Menor», señaló a La Opinión, aunque matizó que el impacto depende de la época del año y del momento concreto del episodio.

Por fortuna, explicó, el verano ya ha pasado, y los niveles de oxígeno y otros parámetros ambientales se encontraban en valores elevados, lo que otorga un margen de seguridad mayor que si este episodio se hubiera producido durante los meses de julio o agosto.

Serrano insistió en que la evaluación final del impacto solo podrá realizarse cuando se conozca el volumen total de agua que ha entrado en la laguna. «No es un incidente que vaya a provocar un daño inmediato grave. Hemos pasado años de cierta estabilidad que han permitido al ecosistema recuperarse y ahora tenemos más margen de maniobra», indicó. Sin embargo, advirtió que un evento de alto impacto podría afectar significativamente al Mar Menor, aunque evitó hacer previsiones alarmistas sobre los efectos concretos de la dana Alice.

Durante el pico de la tormenta, la rambla del Albujón llegó a registrar 1.800 litros por segundo, aunque la cifra descendió a 1.600 litros por segundo mientras continuaba el episodio. Serrano explicó que lo importante no es solo el pico de entrada de agua, sino la duración del episodio. «No es lo mismo que puntualmente tengas 1.800 litros por segundo a que durante varios días se mantenga ese volumen», explicó Serrano.

En la media histórica

En comparación con episodios anteriores, como el registrado en marzo pasado, con picos de 2.000 litros por segundo, el actual se considera dentro de lo normal para la serie histórica de precipitaciones que afectan al Mar Menor. En esos casos anteriores, los efectos sobre el ecosistema fueron temporales, afectando principalmente a la calidad del agua en los primeros días y no provocando un deterioro a medio o largo plazo.

El Mar Menor vuelve así a enfrentarse a un desafío natural que pone a prueba su frágil equilibrio, recordando que la protección de este ecosistema depende tanto de la gestión ambiental como de la capacidad de adaptación ante los fenómenos meteorológicos extremos que caracterizan la Región de Murcia.