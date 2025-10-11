Fruit Attraction entrega sus tradicionales Premios al Mejor Stand

Fruit Attraction 2025 cerró sus puertas con el acto de entrega de los Premios al Mejor Stand, un reconocimiento que distingue a las empresas expositoras cuyo stand represente los valores de innovación, diseño, sostenibilidad y originalidad.

En la categoría de Sostenibilidad, el jurado otorgó el premio a BayWa Global Produce por su compromiso integral con la sostenibilidad, reflejado tanto en el diseño de su stand —reduciendo el uso de materiales y facilitando la accesibilidad— como en la formación de su personal, preparado previamente con directrices de comportamiento responsable durante el evento.

BayWa Global Produce recibió el premio en la categoría de Sostenibilidad. / Ifema

Además, la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y La Unión han resultado nominados en esta modalidad.

En relación con la categoría de Mejor Diseño, el premio recayó en Fontestad, gracias a su propuesta ‘La Citreria’, un espacio inmersivo que fusiona la historia familiar de la marca con un homenaje a quienes la han defendido y hecho crecer. A través de materiales nobles, una iluminación cuidadosamente diseñada y tonalidades cálidas, el stand ofrece una atmósfera armónica y serena que lo convierte en un verdadero oasis de identidad y autenticidad en el corazón de la feria.

En la categoría de Mejor Diseño, el premio recayó en Fontestad. / Ifema

Por su parte, las empresas Iberian Premium Fruits y El Ciruelo fueron finalistas en dicho apartado.

En la categoría Más Original, el galardón fue para BCC-Grupo Cajamar que, bajo el lema ‘La gran caja del campo’, trasladó a su espacio un ingenioso juego de palabras con su propia identidad. Al mismo tiempo, se presentó como una caja de frutas y hortalizas, una caja de ahorros, de ideas, de trabajo y de encuentros: una caja dentro de la caja. El gran objeto central, en color corporativo y a una escala monumental, atrajo la atención de los visitantes y refleja la esencia de la marca, al tiempo que su interior responde eficazmente a las necesidades comerciales de la feria.

En este caso, Guerrero Fresh y Moguer Cuna de Platero resultaron finalistas de esta sección.