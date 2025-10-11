Fruit Attraction 2025
Fruit Attraction entrega sus tradicionales Premios al Mejor Stand
BayWa Global Produce, Fontestad y BCC-Grupo Cajamar son reconocidos en las categorías de Sostenibilidad, Mejor Diseño y Originalidad, respectivamente
Fruit Attraction 2025 cerró sus puertas con el acto de entrega de los Premios al Mejor Stand, un reconocimiento que distingue a las empresas expositoras cuyo stand represente los valores de innovación, diseño, sostenibilidad y originalidad.
En la categoría de Sostenibilidad, el jurado otorgó el premio a BayWa Global Produce por su compromiso integral con la sostenibilidad, reflejado tanto en el diseño de su stand —reduciendo el uso de materiales y facilitando la accesibilidad— como en la formación de su personal, preparado previamente con directrices de comportamiento responsable durante el evento.
Además, la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y La Unión han resultado nominados en esta modalidad.
En relación con la categoría de Mejor Diseño, el premio recayó en Fontestad, gracias a su propuesta ‘La Citreria’, un espacio inmersivo que fusiona la historia familiar de la marca con un homenaje a quienes la han defendido y hecho crecer. A través de materiales nobles, una iluminación cuidadosamente diseñada y tonalidades cálidas, el stand ofrece una atmósfera armónica y serena que lo convierte en un verdadero oasis de identidad y autenticidad en el corazón de la feria.
Por su parte, las empresas Iberian Premium Fruits y El Ciruelo fueron finalistas en dicho apartado.
En la categoría Más Original, el galardón fue para BCC-Grupo Cajamar que, bajo el lema ‘La gran caja del campo’, trasladó a su espacio un ingenioso juego de palabras con su propia identidad. Al mismo tiempo, se presentó como una caja de frutas y hortalizas, una caja de ahorros, de ideas, de trabajo y de encuentros: una caja dentro de la caja. El gran objeto central, en color corporativo y a una escala monumental, atrajo la atención de los visitantes y refleja la esencia de la marca, al tiempo que su interior responde eficazmente a las necesidades comerciales de la feria.
En este caso, Guerrero Fresh y Moguer Cuna de Platero resultaron finalistas de esta sección.
